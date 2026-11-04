Quyết tâm thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam

QTO - Chiều 4/11, UBND tỉnh làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai các khu tái định cư, khu nghĩa trang và giải ngân vốn đầu tư năm 2026 của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đi qua 35 xã, phường của tỉnh Quảng Trị, với tổng chiều dài hơn 190km. Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với 100% khu tái định cư và 9/26 khu nghĩa trang. Đến nay, các địa phương đã giải ngân gần 177 tỉ đồng, đạt 32,8% so với kế hoạch vốn năm 2026 theo điều chỉnh của UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Cùng với triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Quảng Trị đang tích cực nghiên cứu vị trí phù hợp để xây dựng 2 nhà ga hành khách, 4 trạm bảo dưỡng và mô hình giao thông công cộng tại khu vực phụ cận nhà ga.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Sở Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế các khu tái định cư, khu nghĩa trang để trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/11/2026, phấn đấu khởi công xây dựng các khu tái định cư trước ngày 15/1/2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch khảo sát một số địa điểm dự kiến xây dựng nhà ga hành khách và trạm bảo dưỡng.