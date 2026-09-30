Quyết tâm thông xe kỹ thuật đường vành đai 2,5 vào ngày 10/10
Sau nhiều năm dang dở, dự án đường Vành đai 2,5 đang bước vào giai đoạn nước rút. Xác định đường Vành đai 2,5 là công trình khẩn cấp nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, các địa phương và đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ mọi “điểm nghẽn” về mặt bằng để phấn đấu hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-tam-thong-xe-ky-thuat-duong-vanh-dai-25-vao-ngay-1010-420117.htm