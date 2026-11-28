Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, năm 2026, thành phố đã tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai tại các công trình, dự án theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và chủ trương của Trung ương. Trong đó, ưu tiên xử lý những dự án có tính chất động lực, tạo sức lan tỏa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của thành phố đạt kết quả tích cực. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là những kết quả quan trọng, góp phần tạo thêm nguồn lực cân đối ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển và củng cố nền tảng để thành phố hoàn thành các mục tiêu năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố. Từ những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá thực chất những kết quả đạt được, thẳng thắn nhận diện khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét dự thảo báo cáo đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2026 của Đảng bộ thành phố và dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và một năm triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đại biểu cũng xem xét tình hình thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11-12-2025 của Ban Bí thư; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác tài chính Đảng năm 2026, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận là xác định chủ đề năm 2027, hệ thống chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp điều hành quyết liệt, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đồng thời khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Việc xây dựng kịch bản tăng trưởng không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt trong năm 2027 mà còn tạo nền tảng cho cả giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến nhiệm vụ năm 2027. Các nội dung liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố và cấp xã; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên cũng được đưa ra xem xét nhằm bảo đảm việc phân bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị dành thời gian thảo luận các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố, trong đó có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các định hướng điều hành, xác định rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm tới. Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe cập nhật tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được theo dõi qua Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố. Qua đó, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo xử lý.

Các nội dung được xem xét, thảo luận tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện chủ trương, định hướng và giải pháp điều hành của thành phố trong thời gian tới. Với yêu cầu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, Đà Nẵng đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, khơi thông các nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong triển khai các dự án động lực. Qua đó, tạo nền tảng để thành phố khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.