Quyết tâm tăng tốc phát triển, kiềm chế lạm phát

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, hướng tới mục tiêu 10% cả năm

Thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình trước Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 ghi nhận nhiều thách thức lớn từ môi trường quốc tế: Giá dầu thế giới neo cao, cùng với việc Mỹ áp thuế bổ sung 12,5%, ảnh hưởng tới khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang thị trường này. Dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự đồng hành của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, GDP 9 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 9,01%, thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tăng trưởng kinh tế luôn đi đôi với thụ hưởng của người dân. Bên cạnh 360.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp qua chính sách tài khóa miễn, giảm thuế phí, ngân sách nhà nước đã dành hơn 200.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục (như xây dựng 108 trường nội trú liên cấp vùng biên giới, khám sức khỏe định kỳ miễn phí).

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP quý IV cần đạt 12,5%. Đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, đất đai, vật liệu xây dựng và nguồn vốn; đồng thời thúc đẩy tối đa các động lực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và hỗ trợ các cực tăng trưởng địa phương.

Giải ngân đầu tư công bứt phá, vượt mốc 720.000 tỷ đồng

Đóng vai trò là đầu kéo dẫn dắt đầu tư toàn xã hội, công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã thông qua phương án phân bổ đạt 92%. Nguồn vốn còn lại đều đã có "địa chỉ" và chương trình cụ thể cho các dự án trọng điểm, liên vùng...

Tính đến ngày 29-10-2026, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt hơn 720.000 tỷ đồng (trên 75% kế hoạch).

Chính phủ đang tập trung để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, dự kiến sẽ đóng góp 2,5% vào tăng trưởng quý IV và đóng góp khoảng 1,7% vào GDP của cả năm.

Hạ giá điện, giảm thuế xăng để kiểm soát lạm phát dưới 4,5%

Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề giá năng lượng, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã chủ động triển khai hàng loạt công cụ tài khóa để giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, về giảm thuế xăng dầu, từ đầu năm đến nay đã dành hơn 64.000 tỷ đồng để giảm thuế, phí cho xăng dầu, giúp ổn định giá nhiên liệu. Trong hai tháng cuối năm 2026, dự kiến chi thêm gần 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% về 0%.

Về giảm giá bán lẻ điện, Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện kéo dài từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

Các biện pháp hạ giá điện và xăng dầu này tạo dư địa khoảng 0,07% để kiểm soát lạm phát cả năm đúng mục tiêu 4,5% do Quốc hội giao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.