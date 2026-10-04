Quyết tâm tăng tốc bằng các giải pháp cụ thể, đồng bộ, khả thi

Năm 2026, thành phố sẽ quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. (Ảnh: THẾ ANH)

Nhiều kết quả tích cực

Trong 9 tháng qua, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều đan xen thách thức, Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng tác động chung nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo; thành phố đã đạt tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, GRDP quý III năm 2026 tăng 9,86% (nếu loại trừ yếu tố dầu khí thì GRDP thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số là 10,08%), cho thấy động lực tăng trưởng của các hoạt động kinh tế tiếp tục được củng cố.

Kết quả tăng trưởng của quý III đã tạo động lực cho GRDP thành phố 9 tháng tăng 9,06% (nếu loại trừ yếu tố dầu khí thì GRDP tăng 9,16%); trong đó có một số chỉ tiêu đạt theo kế hoạch; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 17,3% (541.600 tỷ đồng). Thu ngân sách nhà nước hơn 677.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,3% dự toán Trung ương giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt là thu hút vốn FDI đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ, cho thấy đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố, do cơ chế chính sách đã được Trung ương khơi thông, phân cấp mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, đường sắt đô thị và chỉnh trang đô thị với quy mô lớn được khởi công đồng thời thành phố cũng đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều công trình, dự án.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố cũng đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, chương trình phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhà ven kênh rạch, xây dựng phòng học, khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Đến cuối tháng 9, hơn 5,6 triệu người đã được khám sức khỏe, đạt khoảng 44% dân số thành phố, trong đó hơn 5 triệu người có Hồ sơ sức khỏe điện tử; hoàn thành, đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới.

Quyết tâm hoàn thành 3 mục tiêu trọng tâm

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực song thành phố cũng nhìn nhận vẫn đang gặp phải khó khăn nhất định. Đó là: một số động lực tăng trưởng chưa được phát huy đầy đủ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 còn rất lớn.

Thành phố sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: “Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo đà vững chắc cho năm 2027 và những năm tiếp theo, qua đó góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước".

Trước thực tế hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Công Vinh cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung cao cho 3 mục tiêu trọng tâm: tăng trưởng kinh tế hai con số; thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, thành phố xác định tăng trưởng quý IV phải đạt hơn 13,23%, cả năm mới đạt được hơn 10%. Cụ thể hóa mục tiêu trên, thành phố đã xác định rõ từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án, từng doanh nghiệp có khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng giá trị trong quý IV; tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục, đất đai, mặt bằng, vốn, lao động; đẩy nhanh các công trình, dự án đã khởi công tạo khối lượng thực hiện thực tế. Đồng thời, kích cầu tiêu dùng, du lịch, thương mại cuối năm; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, logistics; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đơn hàng, thị trường và tiếp cận vốn.

Đối với mục tiêu thu ngân sách, thành phố đã đề ra mục tiêu cụ thể từng tháng, rõ địa chỉ theo từng nguồn thu, khoản thu; xử lý các khoản thu còn tồn đọng.

Về giải ngân vốn đầu tư công quý IV, thành phố quyết tâm bù đắp khoảng thời gian chậm trễ trước đó, xác định địa chỉ cụ thể cho từng dự án phải giải ngân hằng tháng nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch giao; đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng.

Trong tháng 10, thành phố sẽ tiếp tục thông qua 36 nghị quyết và quyết tâm hoàn thành khoảng 40 nghị quyết còn lại ngay tại kỳ họp cuối năm. (Ảnh: THẾ ANH)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị đã phân cấp cho thành phố. Trong tháng 10, thành phố sẽ tiếp tục thông qua 36 nghị quyết và quyết tâm hoàn thành khoảng 40 nghị quyết còn lại ngay tại kỳ họp cuối năm.

Trước đó, ngay sau khi Luật này được thông qua, thành phố đã sớm tổ chức quán triệt, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức thi hành Luật. Từ khi Luật được thông qua tới nay, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã kịp thời thông qua 25 Nghị quyết cụ thể hóa các nội dung của Luật, tạo cơ sở để đưa các cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn.

Một số nội dung cũng sẽ được thành phố tập trung triển khai đó là phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; tập trung hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm trong tháng 10/2026.