Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,61%

Dự cuộc họp có đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên tổ công tác; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực chủ đạo với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 38%; thương mại, dịch vụ duy trì tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng trên 18%; thu ngân sách nhà nước tăng 78,7% so với cùng kỳ năm 2025; công tác thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo tính toán, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 ước tăng 8,41%, thấp hơn 3,66 điểm % so với kịch bản, thấp hơn 0,28 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP ước tăng 7,52% (xếp thứ 30/34 tỉnh, thành trên cả nước, xếp thứ 8/9 tỉnh, thành trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc), thấp hơn 0,89 điểm % so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 tăng 5,85%, cao hơn 0,48 điểm % so với kịch bản; 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 5,22%, thấp hơn 1,08 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh

Đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, trong quý III/2026, tốc độ tăng trưởng tăng 11,89% thấp hơn 9,01 điểm % so với kịch bản; 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,5%, thấp hơn 2,67 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, trong quý III/2026, tốc độ tăng trưởng tăng 8,03%, thấp hơn 3,61 điểm % so với kịch bản; 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,66%, thấp hơn 0,02 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Theo Kế hoạch số 266/KH UBND ngày 7/7/2026 của UBND tỉnh về Thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, tổng số nhiệm vụ cụ thể giao các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện là 76 nhiệm vụ. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã triển khai hoàn thành 16/76 nhiệm vụ (đạt 21,05%); bảo đảm tiến độ 59/76 nhiệm vụ (đạt 77,6%) và 1 nhiệm vụ gia hạn, chậm tiến độ (đạt 1,35%).

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh chưa đạt mức theo kịch bản đề ra; khu vực công nghiệp và một số ngành, lĩnh vực còn thấp hơn yêu cầu; mức đóng góp của một số động lực tăng trưởng chủ yếu chưa đạt kỳ vọng; kết quả chung tuy duy trì đà tăng nhưng chưa tạo được mức tăng đủ mạnh để thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 266, quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026. Đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án; công tác giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong quý IV, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường rà soát, nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chưa đạt kịch bản tăng trưởng, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,61%.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tăng trưởng phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phải chuyển từ tư duy đồng hành sang hành động cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động, dám đề xuất, dám tham mưu giải quyết những vấn đề khó, chưa có tiền lệ; tối ưu thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; phân định rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp, nhất là về giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV, bảo đảm cụ thể, sát thực tiễn, khả thi; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/10/2026.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhiệt điện, điện gió, hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

UBND các xã, phường tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn theo thẩm quyền đã được phân cấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát công việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm; tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.