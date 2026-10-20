Quyết tâm ở đấu trường quốc gia

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đoàn thể thao Lạng Sơn dự kiến có gần 70 VĐV tham gia tranh tài ở 10 môn gồm: điền kinh, đẩy gậy, kéo co, taekwondo, karate, wushu, muay, kickboxing, cử tạ và jujitsu. Đây đều là những môn thể thao đòi hỏi VĐV có quá trình tập luyện bài bản, nền tảng thể lực tốt cùng khả năng thi đấu ổn định. Vì vậy, ngay sau khi các nội dung thi đấu cấp tỉnh khép lại vào ngày 12/10, công tác rà soát, tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng tiếp tục được các đơn vị liên quan đẩy mạnh nhằm xây dựng đội hình có chất lượng chuyên môn, đủ khả năng cạnh tranh với các đoàn thể thao trong cả nước.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc tập luyện thể lực

Từ kết quả thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X, các đơn vị chuyên môn có thêm cơ sở đánh giá năng lực, trình độ của từng VĐV, đồng thời xác định những nhân tố nổi bật để tiếp tục bồi dưỡng. Đối với các môn võ thuật, việc lựa chọn VĐV không chỉ dựa trên kết quả thi đấu mà còn căn cứ vào kỹ thuật, thể lực, khả năng xử lý tình huống và tâm lý thi đấu. Trong khi đó, ở các môn như điền kinh, đẩy gậy, cử tạ, công tác huấn luyện tập trung vào nâng cao thành tích chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật và duy trì phong độ.

Anh Hoàng Chinh Chiến, huấn luyện viên môn taekwondo cho biết: Đây là kỳ Đại hội TDTT đầu tiên tỉnh đưa môn taekwondo vào chương trình thi đấu. Qua thi đấu, tôi có căn cứ đánh giá, lựa chọn 2 VĐV tiêu biểu để bồi dưỡng chuyên sâu chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trong huấn luyện, tôi chú trọng nâng cao thể lực, khả năng phản xạ, xử lý tình huống và tâm lý thi đấu cho VĐV. Đặc biệt, tôi phải tính toán, điều chỉnh khối lượng và cường độ tập luyện phù hợp, xác định thời điểm đạt phong độ và thể lực tốt nhất của từng VĐV để bảo đảm các em phát huy tối đa khả năng của mình khi thi đấu.

Ở các môn võ thuật khác, không khí tập luyện cũng diễn ra khẩn trương. Các VĐV duy trì lịch tập theo giáo án chuyên môn, kết hợp rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và xây dựng chiến thuật phù hợp với từng nội dung thi đấu. Những buổi tập được tổ chức với cường độ phù hợp, bảo đảm VĐV vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa duy trì trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Là một trong những gương mặt của đoàn thể thao Lạng Sơn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở môn kickboxing, hạng cân 54 kg nữ, VĐV Hoàng Thị Trà My chia sẻ: Hiện tôi đang trong giai đoạn ép cân và kiểm soát chế độ tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi phù hợp để bảo đảm thể trạng theo yêu cầu chuyên môn. Tôi cũng cố gắng giữ tinh thần ổn định và đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại kỳ đại hội này.

Với các VĐV, việc được góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất cả nước là cơ hội để đánh giá năng lực, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định quá trình nỗ lực tập luyện. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ giữa các đoàn có thể khá lớn, đòi hỏi mỗi VĐV phải chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy tối đa khả năng và giữ vững tâm lý trong suốt quá trình thi đấu.

Ông Lương Trọng Hảo, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể thao và Báo chí, Xuất bản cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tham mưu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đoàn thể thao Lạng Sơn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trên cơ sở lực lượng đã được rà soát, lựa chọn, ngành thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tập luyện phù hợp với từng môn, từng nhóm VĐV; đồng thời quan tâm các điều kiện về chuyên môn, sức khỏe nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV thi đấu.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20/11, đoàn VĐV Lạng Sơn lên đường tham dự lễ khai mạc. Với đoàn thể thao Lạng Sơn, việc chuẩn bị lực lượng bài bản, xác định mục tiêu phù hợp và phát huy tinh thần thi đấu quyết tâm sẽ là những yếu tố quan trọng để các VĐV nỗ lực bứt phá, đạt thành tích tốt nhất, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Xứ Lạng tại đấu trường quốc gia.