Quyết tâm, nỗ lực cao nhất đạt mục tiêu tăng trưởng quý IV và cả năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khi kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương được tổ chức sáng 3/10, tại Trụ sở Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới. Đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Do đó, đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét. Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức hơn 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ chương trình làm việc của Chính phủ, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 18, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành "100 ngày cao điểm" xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh của các ngành, địa phương. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn, an ninh mạng.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Rà soát, nhận diện đầy đủ các động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng. Rà soát, xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cản trở tăng trưởng (nhất là về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án…), tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so mục tiêu đề ra (đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm), cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục bám sát tình hình trong nước và quốc tế, thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá và cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là các yếu tố tác động đến tăng trưởng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Điều hành giá; cùng các bộ, ngành cập nhật chi tiết kịch bản CPI theo từng tháng để có giải pháp chủ động trong điều hành.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình, thủ tục liên quan đầu tư công. Rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Chủ trì đánh giá toàn diện về hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý các nội dung cần thể chế hóa (thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường; phương pháp kê khai, nộp thuế; tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ...) tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ; theo dõi chặt chẽ diễn biến cán cân thanh toán quốc tế hằng tháng, chủ động dự báo, cập nhật, xây dựng kịch bản để điều hành phù hợp, kịp thời; tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành kịp thời, không để phát sinh vi phạm; chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên…

Bộ Công thương chuẩn bị phương án thực thi Hiệp định Thương mại đối ứng ngay khi được ký kết; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, phát triển thương mại cân bằng, bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động thương mại quốc tế; tận dụng các FTA thế hệ mới; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và kích cầu thị trường trong nước. Cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện; sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cơ cấu lại EVN; khẩn trương hoàn thiện, trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu; tăng khai thác than, dầu khí.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp Bộ Công thương quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chuẩn bị kỹ dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông sản, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu; yêu cầu về tháo gỡ thẻ vàng IUU; đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất…

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội. Tập trung thẩm định các văn bản hướng dẫn thi hành luật sau khi được thông qua bảo đảm tiến độ, chất lượng; phối hợp Văn phòng Chính phủ bảo đảm không để nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức; rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đề xuất hoàn thiện quy định về sàn giao dịch khoa học và công nghệ; phối hợp Bộ Tài chính tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, giải ngân kinh phí cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hoàn thiện Chương trình và có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; phối hợp các bộ, ngành, địa phương hoàn tất, bảo đảm vận hành tốt và tiếp tục xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã khó khăn; phối hợp các địa phương để bố trí đủ đội ngũ giáo viên và rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất để xây dựng các trường mới, bảo đảm đủ trường, đủ lớp; tập trung rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh để giảm áp lực học tập, thi cử và hoàn thiện đề án tuyển sinh.

Bộ Y tế chủ động phối hợp các cơ quan liên quan và các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế; tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử; phối hợp các bộ, cơ quan triển khai xây dựng trung tâm y tế, các trạm quân dân y kết hợp tại các xã biên giới đất liền và tăng cường chất lượng y tế cơ sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, rà soát, hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch theo thị trường mục tiêu, khai thác hiệu quả các thị trường gần, quy mô lớn; tích cực triển khai kích cầu du lịch nội địa, khai thác thiết thực, hiệu quả mùa du lịch cuối năm và Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…; hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất các giải pháp triển khai tốt, hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các nhóm nhiệm vụ; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh việc kết hợp quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế; xây dựng công nghiệp quốc phòng-an ninh tự chủ, tự lực, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ Công an chủ trì xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia; phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Ngoại giao phục vụ tốt hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chuẩn bị tốt công tác tổ chức năm APEC 2027; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời các bộ, ngành chủ động hơn nữa và tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông chính sách.