Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam đồng chủ trì.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Nhận diện những diễn biến mới, phức tạp của tội phạm ma túy

Tại Hội nghị, đại diện các lực lượng đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình tội phạm ma túy năm 2026; chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: H.L)

Các ý kiến thống nhất nhận định, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh và các tuyến giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, nguy cơ các đối tượng lợi dụng tiền chất để sản xuất trái phép ma túy trong nội địa cũng đặt ra những thách thức mới đối với các cơ quan chức năng.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa 4 lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và hỗ trợ đấu tranh chuyên án đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm ma túy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, nhất là công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ, triển khai các kế hoạch, chuyên án chung cũng như yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của 4 lực lượng

Trên cơ sở đánh giá tình hình và các ý kiến thảo luận, Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ giữa 4 lực lượng từ Trung ương đến địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; đẩy mạnh phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung, nhất là trên những tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, các lực lượng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: H.L)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò của từng lực lượng, tăng cường phối hợp thực chất, hiệu quả, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là trong các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hội nghị khẳng định quyết tâm của 4 lực lượng chuyên trách trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.