Hội nghị giao ban năm 2026 giữa 4 cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương (Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển), ngày 23/11. (Ảnh: HQ)

Việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Mục tiêu kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đây là nội dung được khẳng định tại Hội nghị giao ban năm 2026 giữa 4 cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương (Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển), ngày 23/11. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp và thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện các lực lượng đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình tội phạm ma túy năm 2026; Chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đại diện các lực lượng đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình tội phạm ma túy năm 2026. (Ảnh: HQ)

Các ý kiến thống nhất nhận định, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh và các tuyến giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, nguy cơ các đối tượng lợi dụng tiền chất để sản xuất trái phép ma túy trong nội địa cũng đặt ra những thách thức mới đối với các cơ quan chức năng.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa 4 lực lượng được duy trì và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và hỗ trợ đấu tranh chuyên án đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm ma túy. Các đại biểu đã tập trung trao đổi và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, nhất là công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ, triển khai các kế hoạch, chuyên án chung cũng như yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật trong tình hình mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và các ý kiến thảo luận, Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ giữa 4 lực lượng từ Trung ương đến địa phương; Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; Đẩy mạnh phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung, nhất là trên những tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trên cơ sở, các lực lượng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, từ đó tăng cường chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò của từng lực lượng, tăng cường phối hợp thực chất, hiệu quả, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là trong các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027./.

Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ giữa 4 lực lượng từ Trung ương đến địa phương. (Ảnh: HQ)