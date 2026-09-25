Quyết tâm không để người hành khất lang thang

Một trường hợp xin ăn trên địa bàn xã Núi Thành được người dân ghi nhận đầu tháng 9-2026.

Thực tế trong thời gian qua, tại các chợ, bến phà hay các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các nhà hàng… ở các xã phía Nam TP Đà Nẵng thường xuất hiện các đối tượng ăn xin với nhiều phương thức. Có người trực tiếp ngửa tay, ngửa nón xin tiền, có người lại hát đàn hoặc mở máy niệm Phật ngay giữa ngã tư hay giữa chợ ồn ào tạo hình ảnh phản cảm, không mấy đẹp cho môi trường sống và gây khó chịu cho nhiều người. Ông Nguyễn Hùng (trú xã Núi Thành) cho hay, có một số đối tượng ăn xin không phải là những người thực sự thiếu thốn về vật chất, chẳng qua họ biếng nhác lao động và thấy việc "xin tiền" dễ dàng. Còn ông Hồ Đình Đồng (trú xã Tam Xuân) thì cho rằng, hiện nay, những người tàn tật, tâm thần đều được nhà nước chi tiền trợ cấp thường xuyên, ngoài ra, các tổ chức từ thiện - xã hội cũng luôn hỗ trợ nên việc đi lang thang xin ăn là không nên có.

Trước thực tế trên, từ giữa tháng 9-2026, UBND xã Núi Thành ban hành và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện Chương trình "Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng". Trước hết là tuyên truyên nâng cao sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân dân về chủ trương ngăn chặn, xử lý người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng. Vận động người dân không trực tiếp cho tiền, vật chất đối với người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng mà khuyến khích đóng góp thông qua các quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động hợp pháp.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định tạm trú, tạm vắng, chú trọng đối tượng từ địa phương khác đến cư trú, lao động tự do, hành nghề đánh giày, bán vé số, bán hàng rong có nguy cơ cao phát sinh hành vi xin ăn hoặc bị lợi dụng "chăn dắt" người đi ăn xin. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ký cam kết không để xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn tại cơ sở; không cho tiền trực tiếp các đối tượng ăn xin. Cạnh đó là thành lập và duy trì hoạt động của Tổ liên ngành kiểm tra thường xuyên tại các khu vực trọng điểm như chợ truyền thống, các tuyến đường chính, các di tích lịch sử, điểm tôn giáo. Định kỳ tổ chức các đợt cao điểm rà soát, xử lý triệt để đối tượng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn, đặc biệt là vào các tháng cao điểm du lịch và lễ hội.

UBND xã Núi Thành cũng chỉ đạo xử lý kịp thời khi phát hiện người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng. Theo đó, các bộ phận chuyên môn, Công an xã và các thôn dân cư phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh từ quần chúng qua số điện thoại đường dây nóng. Trên cơ sở đó, tiếp nhận, phân loại nhanh và phối hợp đưa đối tượng ăn xin không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hoặc bệnh viện tâm thần (đối với đối tượng có biểu hiện tâm thần) của TP Đà Nẵng. Đồng thời quản lý chặt chẽ đối tượng sau khi được bàn giao về lại địa phương cư trú, không để tái diễn hành vi.

Góp phần ngăn chặn người xin ăn, xin ăn biến tướng, xã Núi Thành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan điều tra cấp trên xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, môi giới, "chăn dắt", ép buộc, bóc lột trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đi xin ăn hoặc bán hàng rong trá hình để trục lợi; triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp đối với nạn nhân bị "chăn dắt" đi ăn xin. Phối hợp với cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng giả dạng nhà sư, chức sắc tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng để khất thực, xin ăn biến tướng trục lợi.

Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái diễn tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng. Tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng này tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội như trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề nông thôn, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ phương tiện sinh kế để giúp đối tượng có nguồn thu nhập ổn định, chấm dứt hoàn toàn việc đi lang thang xin ăn, góp phần kiến tạo hình ảnh Đà Nẵng là thành phố đáng sống.