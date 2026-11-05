Quyết tâm khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong năm 2026

Hội nghị được tổ chức tại Thái Nguyên.

Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hiện thực hóa công trình giao thông chiến lược của vùng Đông Bắc.

Quyết định này được đưa ra tại Hội nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng diễn ra chiều 5/11, tại tỉnh Thái Nguyên, do ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự có ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng; ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của hai địa phương.

Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 82,5km, trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài trên 60,6km, qua tỉnh Cao Bằng dài trên 21,8km; tổng mức đầu tư khoảng 29.300 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đoạn qua Thái Nguyên; các nội dung tương tự trên địa bàn Cao Bằng và đầu tư xây dựng tuyến cao tốc.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Bắc, tăng cường kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh tập trung rà soát tiến độ các dự án thành phần, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ chung của dự án.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại Hội nghị.

Trên địa bàn Thái Nguyên, cả 10/10 xã, phường có tuyến cao tốc đi qua đã được thông tin, công khai hướng tuyến; công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật phục vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đã hoàn thành. Việc bàn giao cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa được thực hiện tại 7/10 địa phương.

Qua rà soát, có 3 địa phương gồm phường Đức Xuân, xã Cẩm Giàng và xã Phủ Thông đề xuất xây dựng các khu tái định cư tập trung, phục vụ 75 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với đoạn tuyến qua Cao Bằng, tỉnh đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ thiết kế, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng tại cả 4 xã, phường có tuyến đi qua. Các địa phương đang triển khai thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tỉnh Cao Bằng đã thành lập tổ công tác đặc biệt về giải phóng mặt bằng, phát động đợt cao điểm triển khai thực hiện, phấn đấu bàn giao tối thiểu 20km mặt bằng tuyến chính trước ngày 25/11/2026. Trong đó, ưu tiên các vị trí cầu, hầm chui và khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công.

Ông Lương Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại Hội nghị.

Đối với hợp phần xây dựng tuyến cao tốc, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công.

Tại Hội nghị, hai tỉnh tiếp tục làm rõ trách nhiệm bố trí nguồn vốn, phương án xây dựng các khu tái định cư, giải phóng mặt bằng tại các bãi đổ thải và rà soát hướng tuyến. Các nội dung được xem xét trên cơ sở bảo đảm tính khả thi, tuân thủ quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Thống nhất mốc khởi công ngày 19/12/2026

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng là công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, có ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Bắc, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Với hơn 60km tuyến chính đi qua địa bàn Thái Nguyên, tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa hai địa phương. Ông Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tập trung triển khai ngay những phần việc đủ điều kiện trong phạm vi nguồn vốn đã xác định; đồng thời rà soát kỹ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, kiểm soát chi phí và bảo đảm hiệu quả đầu tư. Hai tỉnh cần đồng hành tháo gỡ khó khăn trên tinh thần chỉ bàn tiến, không bàn lùi.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ông đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt Dự án thành phần 1; phối hợp chuẩn hóa số liệu, rà soát hướng tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân, giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành và địa phương liên quan cần nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, phương án tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời tham mưu phương án xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tỉnh Thái Nguyên tặng quà lưu niệm Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở rà soát tiến độ và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất mốc dự kiến khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vào ngày 19/12/2026.

Mốc thời gian này đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công. Hai tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, quyết tâm đưa dự án khởi công theo kế hoạch, tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên, Cao Bằng và toàn vùng Đông Bắc.