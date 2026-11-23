Chi bộ Trường THPT Triệu Sơn 2, xã Tân Ninh tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú.

Tại Đảng bộ xã Nga Sơn, công tác phát triển ĐV được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng bám sát các quy định của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp ĐV nhằm bảo đảm có hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. Cùng với đó, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã cũng làm tốt công tác phối hợp với xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, công tác phát triển ĐV của xã trong năm đã đạt được kết quả tích cực. Đến ngày 10/11/2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được 149/110 ĐV (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn Đào Vũ Việt, cho biết: “Từ số lượng ĐV không ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng cũng tạo sự chuyển biến rõ nét và từng bước khẳng định được hạt nhân lãnh đạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Tại xã Thọ Xuân, xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, đồng thời xây dựng củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng, cho biết: “Đến ngày 19/11, Đoàn xã đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được gần 100 đoàn viên ưu tú”. Từ nguồn giới thiệu của tổ chức đoàn cùng sự chủ động của các tổ chức đảng, Đảng bộ xã đã có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển ĐV, góp phần đạt chỉ tiêu phát triển ĐV được giao".

Năm 2026, chỉ tiêu kết nạp mới toàn tỉnh là 8.100 ĐV. Tính đến ngày 10/11/2026, toàn tỉnh kết nạp được 8.847 ĐV (vượt chỉ tiêu kế hoạch). Đáng chú ý, trong tổng số ĐV kết nạp thì nguồn từ học sinh cao nhất với 3.041 ĐV; tiếp đến là nguồn từ lao động hợp đồng, tự do là 2.703 ĐV. Số ĐV có đội tuổi từ 18 đến 30 chiếm khoảng 58%. Từ những con số trên cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác tạo nguồn, phát triển ĐV, nhất là việc mở rộng đối tượng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Đây không chỉ là giải pháp quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV mà còn góp phần bổ sung đội ngũ kế cận có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.