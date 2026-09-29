Quyết tâm hoàn thành thu ngân sách nhà nước

Sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu).

Doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền nộp NSNN của các KCN trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 13.036 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch năm; ước năm 2026 đạt trên 23.156 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách chung của tỉnh. Kết quả thu ngân sách phản ánh sự phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhóm ngành điện tử, thiết bị điện và máy móc giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp. Chỉ số sản xuất ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 52,53%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,97%; sản xuất máy móc, thiết bị khác tăng 12,43% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành sản xuất xe có động cơ tăng 2,52%, ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 6,07% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu đối với một số nhóm sản phẩm chủ lực được cải thiện là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất và nộp NSNN năm 2026 đề ra. Công ty Cổ phần giấy GĐT (KCN Bảo Minh) chuyên sản xuất giấy bao bì công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2.560 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế khoảng 300 nghìn tấn sản phẩm/năm.

Trong 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu hơn 126,8 tỷ đồng. Về dài hạn, công ty đang xây dựng hệ thống các nhà máy với quy mô lớn. Khi đạt công suất theo kế hoạch, không chỉ tăng doanh thu và tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương, mà còn góp phần tăng nguồn thu cho NSNN.

Tại Công ty Cổ phần nhựa châu Âu (KCN Đồng Văn II), năm 2026, tiếp tục ghi nhận sản xuất phục hồi mạnh mẽ. Công ty từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm nguyên liệu nhựa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp duy trì các thị trường xuất khẩu và từng bước tăng sản lượng các sản phẩm chất lượng cao. Tổng số thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong trong 7 tháng đạt 64 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hoàn thành các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác.

Ông Vũ Đức Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa châu Âu cho biết: Công ty sẽ tiếp tục tập trung ổn định sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc, tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường và tăng tỷ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới là duy trì đà tăng trưởng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và phấn đấu tăng số nộp NSNN qua từng năm. Đây vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, vừa là động lực để tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững. Năm 2026, doanh nghiệp phấn đấu nộp ngân sách tăng từ 5% so với năm 2025.

Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh có số nộp NSNN cao như: Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Number One Hà Nam, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC… Doanh nghiệp trong các KCN đang tiếp tục khẳng định vai trò là khu vực có đóng góp lớn cho NSNN, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc tỉnh và các ngành đã đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách trong các khu công nghiệp

Sản xuất hạt nhựa tại Công ty Cổ phần nhựa châu Âu (KCN Đồng Văn II, phường Đồng Văn).

Những tháng cuối năm 2026, dự báo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thành những đơn hàng cuối năm, do vậy các chỉ tiêu về sản xuất, xuất nhập khẩu và nộp ngân sách tiếp tục được cải thiện.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (KCN Gián Khẩu), năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Hyundai Thành Công mở rộng xuất khẩu tới các thị trường lớn như: Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc). Tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến lên tới 15.280 đơn vị, tăng gấp nhiều lần so với năm 2024, trong đó bao gồm 5.120 linh kiện và 10.160 xe thành phẩm. Cùng với định hướng mở rộng sản xuất và xuất khẩu, Hyundai Thành Công tiếp tục hướng tới gia tăng đóng góp cho NSNN, đồng hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và Việt Nam. Trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đóng góp NSNN hơn 3.999,8 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh, ước số nộp NSNN của các KCN năm 2026 đạt trên 23.156 tỷ đồng, phản ánh sự phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu NSNN, Ban Quản lý triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. Trong đó, tập trung tăng cường thu hút và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, có khả năng tạo giá trị gia tăng, đóng góp lớn cho NSNN.

Phối hợp với các cơ quan: Thuế, Hải quan, Sở Tài chính và Thống kê tỉnh thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, doanh thu xuất nhập khẩu; kịp thời rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu giảm sản lượng, giảm doanh thu, phát sinh khó khăn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách để có giải pháp hỗ trợ. Rà soát, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng, đầu tư tại các KCN kê khai, nộp thuế tại tỉnh, hạn chế bỏ sót nguồn thu. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh đẩy mạnh thu ngân sách từ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong các KCN; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các KCN, nhất là các KCN có khả năng thu hút nhiều dự án đầu tư nhằm mở rộng cơ sở thu ngân sách; tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, tránh thất thu NSNN...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh cho biết: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng nguồn thu cho NSNN, Ban tăng cường công tác quản lý, theo dõi và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá nguồn thu ngân sách theo từng KCN, từng nhóm ngành và từng doanh nghiệp trọng điểm. Định kỳ tổng hợp, phân tích biến động thu ngân sách so với cùng kỳ và dự toán. Xác định rõ các doanh nghiệp, ngành hàng và dự án có đóng góp lớn hoặc có nguy cơ giảm thu để chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2026.