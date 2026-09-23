Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý IV

Đại biểu dự hội nghị.

9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ kết nạp 39 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch năm; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các thôn từ 35 xuống còn 19 thôn; sắp xếp cơ sở giáo dục từ 11 trường xuống còn 7 trường. Xã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về kinh tế - xã hội, tổng sản lượng lương thực 9 tháng ước đạt 9.494 tấn, bằng 98% kế hoạch năm; các mô hình chuyển đổi sản xuất “3 cây, 3 con” phát huy hiệu quả, trong đó mô hình trồng dâu nuôi tằm đạt 115%, chăn nuôi dê đạt 92%, nuôi chim bồ câu vượt kế hoạch 108%. Xã duy trì vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới; giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 75% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026 với 36 công dân nhập ngũ; không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026, Đảng bộ tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình hội nghị, thống nhất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong quý IV năm 2026.

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo xã Hồng Sơn kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại thôn Chi Thiết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hồng Sơn đã đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền xã cần chú trọng công tác đánh giá cán bộ, giao việc gắn với phương châm “sáu rõ”; quyết liệt trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ xã; quan tâm hơn nữa công tác phát triển, kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính phải được thực hiện chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và lãnh đạo xã Hồng Sơn thăm mô hình chăn nuôi dê tại thôn Phú Thị.

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí đề nghị xã quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh miễn phí cho Nhân dân; đồng thời dành nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế tại trạm y tế xã, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền...

Trước đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và lãnh đạo xã Hồng Sơn đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã.