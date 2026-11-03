Quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Quân khu 2 và với 6 điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thuộc. ự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên; Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chủ trì, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các đơn vị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hoàng Trung

Theo báo cáo, địa bàn Quân khu từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 2, các địa phương đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong rà phá bom mìn, vật nổ và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Việc lấy mẫu được triển khai cẩn trọng, tỷ mỷ, trang nghiêm. Ảnh: Ngọc Kiên

Số liệu đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu 2 đã huy động 43.618 ngày công thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Trong đó, lực lượng thường trực đóng góp 24.104 ngày công, lực lượng huy động 19.514 ngày công; tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ (396 hài cốt trong nước, 33 hài cốt tại nước bạn Lào), đạt 61,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và 52,32% chỉ tiêu Chiến dịch. Các đơn vị phối hợp với Ban Chỉ đạo các tỉnh tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi lễ. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai tích cực, với tổng diện tích thực hiện hơn 10.553 ha, đạt gần 90% kế hoạch đề ra.

Trong công tác khảo sát, khai quật và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, toàn Quân khu đã khảo sát 174 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 11.366 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu. Quá trình khai quật, lấy mẫu được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kết quả, đã lấy được 9.619 mẫu đủ điều kiện, đạt 84,6% kế hoạch. Đến ngày 10/9/2026, toàn Quân khu hoàn thành bàn giao mẫu theo quy định, sớm hơn tiến độ kế hoạch 11 tháng.

Quy trình thu, bảo quản, bàn giao thập mẫu được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng quy định. Ảnh: Ngọc Kiên

Trong công tác tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu sinh phẩm phục vụ đối sánh ADN được đẩy mạnh; việc thu nhận mẫu được gắn với rà soát, cập nhật thông tin thân nhân, hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn Quân khu đã lấy mẫu sinh phẩm của 31.873/33.144 trường hợp thân nhân liệt sĩ đăng ký tham gia, đạt khoảng 96,2%; đồng thời bàn giao mẫu theo quy định, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.

Phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có tổng số 38.607 liệt sĩ. Qua rà soát, tỉnh xác định 5.050 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính và 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, tìm kiếm và quy tập. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tỉnh đã tiếp nhận 66 thông tin về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập trên địa bàn; đồng thời chuyển 50 thông tin liên quan đến các địa phương khác để phối hợp xác minh, tìm kiếm. Trên cơ sở các nguồn tin tiếp nhận và kết quả khảo sát, tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 hài cốt đã xác định được danh tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các sở, ban, ngành dự và phát biểu. Ảnh: Ngọc Kiên

Công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, tỉnh đã lấy tại 4.694 phần mộ theo kế hoạch giai đoạn 1, thu được 3.999 mẫu, đạt 85,19%. Toàn bộ số mẫu đã được bảo quản, vận chuyển, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình. Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thu nhận 22.083 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ qua 2 đợt, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. “Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm và năm 2027, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Quân khu 2 giao”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, kết quả giai đoạn 1 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”; phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ ý nghĩa này trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh đổi mới tư duy, cách làm; triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các tổ công tác với sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong rà soát, thẩm định, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các tập thể, cá nhân được Quân khu 2 trao Bằng khen. Ảnh: Hoàng Trung

Các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trong nước và tại Lào; phối hợp đón nhận, bàn giao, tổ chức truy điệu, an táng chu đáo, trang nghiêm; quản lý chặt chẽ hồ sơ, hiện vật, di vật liên quan đến liệt sỹ. Cùng với đó, tổ chức số hóa hồ sơ, thông tin về liệt sĩ; cập nhật, khai thác các phần mềm quản lý; rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; bổ sung kết quả khảo sát, xác minh, quy tập, lấy mẫu và giám định ADN, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất, phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Quân khu 2 cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ ADN, số hóa hồ sơ và chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm và quy tập, xác định danh tính; vận hành hiệu quả các phần mềm phục vụ tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Để ghi nhận, động viên các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa nhân văn giai đoạn 1 của Chiến dịch, Quân khu 2 đã tặng Bằng khen. Đây là phần thưởng, khích lệ tinh thần để các tập thể, cá nhân nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, trả lại danh tính chính xác cho các liệt sĩ.