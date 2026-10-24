Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV/2026.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh dự cuộc làm việc.

Quán triệt tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026, tỉnh Sơn La được giao mục tiêu tăng trưởng 8%; để hoàn thành chỉ tiêu này, tốc độ tăng trưởng trong quý IV phải đạt từ 13,85% trở lên. Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh cũng trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng triển khai, thực hiện ngay trong quý IV.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và cơ quan Thống kê tỉnh báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng quý IV và cả năm 2026. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, xây dựng kịch bản tăng trưởng và xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung triển khai, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2027 được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án thu hút đầu tư đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2025–2030 đến nay; đồng thời làm rõ tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã phê duyệt mới 47 dự án, với tổng vốn đăng ký 94.087 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc làm việc, trao đổi thông tin đầu tư với các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực, uy tín nhằm xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh. Hiện, các nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án; các sở, ngành tích cực hướng dẫn quy trình, thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án ngay khi đủ điều kiện.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Tính đến ngày 22/10, tỉnh đang theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai 61 dự án thuộc 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký ban đầu 114.441 tỷ đồng. Phần lớn các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công từ cuối năm 2026 đến năm 2027.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Về tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, trên địa bàn tỉnh có 121 dự án, gồm: 75 dự án sử dụng vốn tư nhân, 46 dự án sử dụng vốn nhà nước. Đến ngày 22/10, toàn tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 98 dự án; đã có phương án tháo gỡ cho 23 dự án.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ tăng trưởng. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là những dự án có khả năng triển khai trong quý IV/2026.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng chậm trễ làm mất cơ hội đầu tư, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; ưu tiên tháo gỡ ngay những dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng quý IV/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định.

Đối với công tác thống kê, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan Thống kê tỉnh, các sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường phối hợp, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, đối soát và giải trình số liệu; không để bỏ sót hoạt động kinh tế, sản lượng và giá trị thực tế đã phát sinh, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả tăng trưởng của tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, phường, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh; không để công việc chậm trễ, tồn đọng. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026 đã đề ra.