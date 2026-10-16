Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Các đơn vị thi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang tăng tốc để hoàn thành công trình vào quý II/2027. (Ảnh: ĐẠT PHƯƠNG)

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026, trong ba tháng cuối năm, các địa phương cần phát huy động lực sẵn có, khơi thông dư địa còn bỏ ngỏ, chuyển quyết tâm điều hành thành kết quả tăng trưởng cụ thể.

Điều hành quyết liệt, bám sát thực tiễn

Kết thúc chín tháng năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng GRDP chín tháng năm 2026, đạt 12,36%, sau tỉnh Quảng Ninh. Động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh chủ yếu đến từ sản xuất công nghiệp và các dự án lớn vận hành ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III của tỉnh tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước; tính chung chín tháng tăng hơn 40%. Kết quả này gắn với sự phục hồi, mở rộng sản xuất của các cơ sở công nghiệp chủ lực.

Sau giai đoạn khó khăn do cạnh tranh giá thép, từ cuối năm 2025, Formosa từng bước cải thiện sản xuất. Nhà máy pin lithium tại Vũng Áng nâng cấp, lắp đặt thêm dây chuyền, tăng công suất từ 100.000 lên 230.000 pack/năm. Nhà máy VinFast mở rộng dòng xe ô-tô điện mới và sản xuất xe máy điện từ tháng 4/2026. Việc tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 hoạt động trở lại, tổ máy số 2 hòa lưới điện thương mại từ tháng 4/2026 góp phần tăng sản lượng điện.

Quý III/2026, GRDP của tỉnh Thanh Hóa tăng 10,49% nhờ tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông dự án tồn đọng, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành. Cuối tháng 7, tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, giảm họp không cần thiết, tăng thời gian đi cơ sở giải quyết công việc. Lãnh đạo tỉnh và các tổ công tác trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, xã, phường để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ.

Trong hơn 300 dự án tồn đọng kéo dài, đã có 287 dự án được khơi thông, giải phóng hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất. Tỉnh có thêm 38 nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư 33.660 tỷ đồng. Tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá, việc tỉnh chuẩn hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là tại các dự án trọng điểm, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực.

Chín tháng đầu năm 2026, Công ty VinFast (Vũng Áng) sản xuất 62.000 ô-tô điện. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Khơi thông động lực còn bỏ ngỏ

Bên cạnh những địa phương có GRDP tăng trưởng hai con số trong chín tháng qua, vẫn còn 22 tỉnh, thành phố chưa đạt tăng trưởng như kịch bản, thậm chí thấp hơn kịch bản, chủ yếu do chưa khơi thông hết những động lực tăng trưởng.

Được mệnh danh là “thủ phủ trái cây vùng Tây Bắc”, nhưng GRDP chín tháng qua của Sơn La chỉ tăng 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra là 7%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Việt cho biết, kinh tế tỉnh phụ thuộc lớn vào sản xuất và phân phối điện, chiếm hơn 18% GRDP và gần 65% khu vực công nghiệp, xây dựng. Quý II, thời tiết, thủy văn bất lợi khiến sản lượng điện giảm hơn 700 triệu kW giờ; sang quý III, sản lượng điện chỉ tăng 5,58%. Bên cạnh đó, Quốc lộ 6 bị sạt lở, ảnh hưởng lớn đến giao thông, lưu thông hàng hóa, du lịch,...

Bên cạnh những địa phương có GRDP tăng trưởng hai con số trong chín tháng qua, vẫn còn 22 tỉnh, thành phố chưa đạt tăng trưởng như kịch bản, thậm chí thấp hơn kịch bản, chủ yếu do chưa khơi thông hết những động lực tăng trưởng.

Trước thực tế này, Sơn La chuyển hướng đa dạng hóa động lực tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và gia tăng giá trị sản phẩm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng GRDP quý IV hơn 13,8%, hướng tới mức tăng 8% cả năm. Tỉnh sẽ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông để giảm chi phí logistics, tăng kết nối vùng sản xuất; triển khai đúng tiến độ các dự án năng lượng, công nghiệp và du lịch.

Đến hết quý III/2026, GRDP của tỉnh Lạng Sơn chỉ tăng 7,52%. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Hữu Học cho biết, động lực tăng trưởng chính của tỉnh là công nghiệp-xây dựng chưa đạt mục tiêu, chỉ tăng chưa đầy 12%, thấp hơn kịch bản 9,01 điểm phần trăm; riêng công nghiệp tăng 6,7%, thấp hơn 15,12 điểm phần trăm. Nguyên nhân là Nhà máy Nhiệt điện Na Dương bị dừng hoạt động để nâng cấp kỹ thuật, khiến sản lượng điện giảm 70%, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP nhưng chỉ tăng 7,66%, thấp hơn kịch bản 3,61 điểm phần trăm.

Để thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh đẩy nhanh các dự án hạ tầng cửa khẩu, giải phóng mặt bằng dứt điểm các khu, cụm công nghiệp; phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II phát điện thương mại trong tháng 12 tới và đẩy nhanh các dự án điện gió.

Có dư địa lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo và kinh tế biển, nhưng GRDP của Cà Mau chín tháng qua chỉ tăng 7,37%, nguyên nhân do điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logistics kết nối còn yếu. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án động lực cũng gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 5.165 tỷ đồng (khoảng 50%), thấp hơn nhiều so với mục tiêu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đã yêu cầu các chủ đầu tư, chính quyền cơ sở khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Để mở rộng dư địa tăng trưởng, tỉnh đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị thủy sản khép kín gắn với mã số vùng nuôi và chứng nhận quốc tế; tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, phát triển cảng biển và logistics; tăng tốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm để tạo động lực lan tỏa toàn vùng.

Hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, góp phần bảo đảm cân đối quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GRDP quý III/2026 của Hà Nội tăng 10,02%, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố tập trung ba nhóm giải pháp: Đẩy mạnh đầu tư công và các dự án hạ tầng lớn, gỡ vướng giải phóng mặt bằng; phát huy cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để thu hút vốn xã hội và ưu tiên các dự án lớn tạo ngay khối lượng, giá trị trong quý IV; tăng công suất các ngành công nghiệp như điện tử, kim loại, thiết bị điện, đồng thời thực hiện các giải pháp kích cầu...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, các động lực tăng trưởng truyền thống của thành phố tiếp tục được củng cố, những động lực mới từng bước hình thành. Trong thời gian còn lại của năm 2026, thành phố sẽ khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách, nhất là Luật Phát triển đô thị. Bên cạnh ba trụ cột truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, thành phố phát triển ba động lực mới: Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển-logistics và đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Thành phố quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước; cấu trúc lại không gian đô thị theo định hướng “3 vùng-1 đặc khu-3 hành lang 5 động lực”.