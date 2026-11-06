Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Chiều 5-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11. Đồng chủ trì có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Sức bật từ xây dựng, dịch vụ và du lịch

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt hơn 196.853 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 72.239 tỷ đồng, tăng 20,9%. Tổng lượt khách du lịch đạt 22,5 triệu lượt, tăng 50,8%, trong đó khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tăng 66,6%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 39.701 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng ghi nhận khối lượng giải ngân khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó các dự án ngoài ngân sách giải ngân gần 14.000 tỷ đồng.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong đó, công nghiệp tăng trưởng thấp; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 1,53% so với tháng trước, tính chung 10 tháng tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước; riêng sản xuất và phân phối điện tăng 3,96%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích trồng trọt và sản lượng thủy sản lần lượt giảm 3,1% và 4,8% so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, chưa tạo được nhiều giá trị gia tăng và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế; vốn thực hiện trong 10 tháng mới đạt 62,07% kế hoạch năm. Hoạt động của doanh nghiệp (DN) còn khó khăn, số DN thành lập mới trong tháng 10 giảm 27,3%, số DN giải thể tăng 3,3 lần so với cùng kỳ.

Đồng chí NGUYỄN VIỆT HÙNG giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2027, bảo đảm cụ thể đến từng dự án, DN và đơn vị. Đối với các địa phương, nhất là những xã, phường có mức tăng trưởng thấp, cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 11 giải ngân đạt 90% và hết tháng 12 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Dốc toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,88%, UBND tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, tỉnh tập trung hỗ trợ DN khôi phục, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; chủ động nắm bắt tình hình công suất, đơn hàng và nhu cầu vốn của các DN quy mô lớn, có đóng góp quan trọng vào GRDP. Những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, môi trường sẽ được tập trung xử lý dứt điểm.

Lĩnh vực xây dựng đóng góp rất lớn vào tăng trưởng của tỉnh. (Trong ảnh: Xây dựng cầu cảng số 2, Cảng biển tổng hợp Cà Ná)

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; theo dõi sát tình hình vận hành của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và các cơ sở điện lực trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện để DN chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì chuỗi cung ứng, tăng sản lượng các sản phẩm có thế mạnh trong những tháng cuối năm như: Bia, đường, nước yến, thủy sản đông lạnh. Trong lĩnh vực xây dựng, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, thủ tục cấp phép; đôn đốc tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán các công trình, dự án.

Ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành xây dựng trong quý IV là 29,88% và cả năm là 34,3%, phần lớn giá trị tăng thêm phụ thuộc vào khối lượng xây lắp hoàn thành, được nghiệm thu trong quý IV. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, sở sẽ chủ động chuẩn bị danh mục dự án có khả năng triển khai, tạo khối lượng xây lắp ngay từ đầu năm 2027; ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà ở và nhà ở xã hội. Công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép và bảo đảm nguồn vật liệu cần được thực hiện sớm, tạo điều kiện triển khai thi công ngay khi bước vào mùa xây dựng. Sở cũng sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và cơ quan thống kê trong cập nhật tiến độ dự án, khối lượng xây lắp, tình hình nghiệm thu, thanh toán và số liệu doanh thu.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 11 giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, bố trí tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam nhấn mạnh: “Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất lớn đối với tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, trong các tháng còn lại của năm, các đơn vị cần đẩy nhanh hơn nữa công tác này. Đây cũng là tiền đề để tạo ra những bước phát triển trong năm 2027”.

Các hoạt động đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh. Trong ảnh: Một góc xã Cà Ná.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hơn 10,2%. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị xác định cụ thể mức đóng góp của từng DN, dự án vào tăng trưởng chung, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu tháng 11. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phương án bảo vệ sản xuất trước nguy cơ thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn người dân thu hoạch nông sản, thủy sản khi đủ điều kiện; tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện từng vùng và đẩy mạnh nuôi biển công nghệ cao. Đồng chí nhấn mạnh: “Chúng ta có tiềm năng rất lớn về nuôi biển công nghệ cao. Vì vậy, cần triển khai các giải pháp thu hút đầu tư các dự án nuôi biển quy mô lớn, công nghệ cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của ngành”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng chung. Đồng thời, các đơn vị phải nâng cao chất lượng công tác thống kê, thu thập và cập nhật số liệu, từng bước hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ về địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Với kết quả tăng trưởng tích cực trong 10 tháng, Khánh Hòa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm 2026 lên 10,88%, cao hơn mức 10,2% của kịch bản trước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và triển khai các dự án đầu tư, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời tạo đà phát triển cho năm 2027.