Quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân và cập nhật sổ sức khỏe điện tử đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ

- Chiều 27/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân" tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, thời gian qua, các cấp, ngành đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tập trung triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh có khoảng 790.000 người thuộc diện được rà soát để tổ chức khám sức khỏe. Trong đó, 417.474 người thuộc nhóm dự kiến được ngân sách nhà nước chi trả; 372.526 người thuộc nhóm không do ngân sách nhà nước chi trả gồm: học sinh, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị

Tính đến ngày 16/10, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 363.114 người thuộc nhóm không do ngân sách nhà nước chi trả, tương đương 46% số người thuộc diện rà soát. Trên cơ sở tổng hợp thêm 288.727 người đã khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 9 tháng đầu năm, Sở Y tế ước tính có 651.841 người được tiếp cận các hình thức khám, tương đương khoảng 82,5% số người thuộc diện rà soát. Hiện tại, Sở Y tế đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát dữ liệu, tránh trùng lặp.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tiến độ khám sức khoẻ trên địa bàn tỉnh

Đối với nhóm được ngân sách nhà nước chi trả, tỉnh đã phân bổ hơn 45,6 tỷ đồng để thực hiện khám đợt 1 cho 151.130 người thuộc các nhóm ưu tiên. Đến hết ngày 23/10, 65/65 xã, phường đã hoàn tất lựa chọn cơ sở khám; trong đó, 12 xã, phường đã và đang tổ chức khám.

Về tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 15/10, toàn tỉnh có 82% dân số thường trú đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 31,45% dân số đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ khám sức khỏe, tạo lập sổ sức khỏe điện tử; đề xuất giải pháp rà soát đối tượng, phối hợp tổ chức khám tại cơ sở, cập nhật dữ liệu và hướng dẫn người dân tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: Các cấp, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo 3 mốc thời gian: trước ngày 2/11 hoàn thành rà soát danh sách người dân khám sức khoẻ, tránh trùng lặp; trước ngày 20/11 hoàn thành kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID; trước ngày 30/11 hoàn thành khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch.

Để đạt mục tiêu trên, đồng chí yêu cầu các tổ công tác theo Quyết định số 829-QĐ/TU ngày 7/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách, theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ xã, phường khẩn trương họp với các xã, phường và đơn vị liên quan; phân công cụ thể thành viên phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đồng hành cùng cơ sở. Các xã, phường huy động lực lượng tham gia rà soát danh sách, hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm kinh phí, nhân lực và các điều kiện tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh. Sở Y tế sớm hướng dẫn rà soát danh sách, chủ động tham mưu, phối hợp với các tổ công tác và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra quá trình khám, bảo đảm chất lượng; cập nhật, tổng hợp số liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử báo cáo Ban Chỉ đạo vào thứ 6 hằng tuần. HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử tại UBND tỉnh, Sở Y tế và ít nhất 5 xã, phường từ ngày 1/11 đến hết ngày 20/11.

Cùng với hai nhiệm vụ cấp bách trên, đồng chí giao UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch hành động số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân cho hội nghị sơ kết một năm về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.