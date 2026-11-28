Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh và một số địa phương.

Hội nghị nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết ngày 26/11/2026; nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, tổng chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh (bao gồm vốn kéo dài) là 7.024,178 tỷ đồng, gồm: Vốn trong kế hoạch đầu tư công 5.555,272 tỷ đồng và vốn ngoài kế hoạch đầu tư công 1.468,907 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm vốn kéo dài) đã phân bổ chi tiết là 6.857,378/7.024,178 tỷ đồng, đạt 97,63%; còn 166,8 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 2 Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 chưa phân bổ chi tiết do 2 Chương trình này mới được Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho tỉnh. Số vốn đã cấp thực tế cho các đơn vị để giải ngân đến ngày 26/11/2026 là 6.349,486 tỷ đồng; số vốn đã phân bổ chi tiết nhưng chưa cấp là 507,892 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đến 26/11/2026 trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả vốn kéo dài) là 5.353,589/6.349,486 tỷ đồng, đạt 84,32% kế hoạch vốn thực tế giao cho các đơn vị, trong đó: Vốn đầu tư công giải ngân 4.322,217 tỷ đồng, đạt 88,56% kế hoạch và vốn ngoài đầu tư công giải ngân 1.031,372 tỷ đồng đạt 70,21% kế hoạch vốn thực tế giao.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đánh giá kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn, từng đơn vị; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, đồng thời rà soát, dự báo khả năng giải ngân đến ngày 31/12/2026 của từng chủ đầu tư, bảo đảm các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến ngày 26/11. Nhấn mạnh thời gian thực hiện còn lại không nhiều, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, thông báo đầy đủ nội dung, tinh thần chỉ đạo của tỉnh tại hội nghị đến các chủ đầu tư vắng mặt để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong tháng cuối năm, các chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với những dự án còn số vốn lớn, như: Chương trình Bừng sáng Điện Biên; các dự án trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới; Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1).

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các địa phương và chủ đầu tư phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ", gắn trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ với từng phần việc được giao; lấy tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá cán bộ. Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026.