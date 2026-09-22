Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguồn chinhphu.vn

Tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở GDNN công lập, trong đó 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương. Tính đến ngày 18/9/2026, cả nước có 281 cơ sở GDNN công lập, trong đó 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương; 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, cả nước đã giảm 33 cơ sở GDNN, tương ứng giảm khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31/7/2026.

Các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục triển khai phương án sắp xếp. Dự kiến đến ngày 1/10/2026 sẽ sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Phú Thọ đã tích cực triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn. Tính đến ngày 20/9/2026, tỉnh còn 9 cơ sở GDNN do địa phương quản lý, gồm 6 trường cao đẳng và 3 trường trung cấp, giảm 2 trường cao đẳng, tương ứng 18,18% so với ngày 31/7/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án đến ngày 1/10/2026, tỉnh sẽ sắp xếp còn 5 cơ sở GDNN, gồm 4 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp; chuyển 1 trường trung cấp thành trường trung học học nghề. Tổng số cơ sở GDNN thuộc địa phương quản lý dự kiến giảm 6 cơ sở, tương ứng giảm 54,5% so với ngày 31/7/2026.

Đối với chủ trương tiếp nhận, chuyển giao các cơ sở GDNN trực thuộc bộ, ngành về tỉnh quản lý, Phú Thọ thống nhất cao và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới GDNN. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận; đồng thời rà soát, xây dựng phương án tổ chức, quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động của các cơ sở được duy trì ổn định, phát huy hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cập nhật thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN đảm bảo tiến độ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn. Mục tiêu của sắp xếp lại không phải giảm đầu mối mà là gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; đáp ứng yêu cầu của thị trường về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. Quản trị phải tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn, quyền lợi của người lao động được bảo đảm hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở GDNN, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Đồng thời, tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả sắp xếp cơ sở GDNN của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị và báo cáo kịp thời về những khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, thống nhất phương án tiếp nhận, chuyển giao cơ sở GDNN; hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định; xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động của các cơ sở GDNN được tiếp nhận, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.