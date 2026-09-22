Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Được tổ chức trực tuyến tới các địa phương, cuộc họp có sự tham dự của các bộ, cơ quan: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Nội vụ; Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, tổng hợp của Bộ GDĐT, về kết quả sắp xếp cơ sở GDNN cả nước tính đến ngày 31/7/2026, GDNN công lập có tổng số 313 cơ sở, trong đó có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Tính đến ngày 18/9/2026, toàn quốc có 281 cơ sở GDNN công lập, trong đó: 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở GDNN (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31/7/2026.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến ngày 1/10/2026, sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương.

Cần thiết và cấp thiết

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định việc sắp xếp, tổ chức lại và chuyển giao cơ sở GDNN đang được triển khai tích cực. Một số bộ, ngành đã chủ động xây dựng, điều chỉnh phương án, bước đầu làm việc với địa phương; một số địa phương đã hoàn tất thủ tục sáp nhập các cơ sở GDNN.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Bộ GDĐT, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ khó và phức tạp này.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, Phó Thủ tướng lưu ý một số hạn chế, tồn tại, cụ thể: Tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù đến nay chưa hoàn thiện; chưa hoàn thành dự báo nhu cầu nguồn nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu theo tiến độ đề ra; việc chuyển giao cơ sở GDNN từ bộ về địa phương vẫn còn trường hợp chưa thống nhất.

Về quan điểm chỉ đạo, Phó Thủ tướng cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết và phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn.

Mục tiêu cuối cùng của sắp xếp lại không phải giảm đầu mối mà là gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; đáp ứng yêu cầu của thị trường về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. Quản trị phải tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn, quyền lợi của người lao động được bảo đảm hơn.

Phó Thủ tướng cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết và phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn - Ảnh: chinhphu.vn

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Đồng thời, tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả sắp xếp cơ sở GDNN của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị và báo cáo kịp thời về những khó khăn, vướng mắc.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở GDNN trực thuộc, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện 3 việc.

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở GDNN thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ phương án đối với từng cơ sở: Giữ nguyên và tiếp tục thuộc bộ, ngành; sáp nhập; tổ chức lại; giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý.

Thứ hai, hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng đối với các cơ sở sáp nhập, giải thể, gửi Bộ GDĐT thẩm định để xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10.

Hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cơ sở GDNN trực thuộc về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ ba, tổ chức kiện toàn bộ máy, nhân sự, tài chính,... của các cơ sở GDNN sau khi có quyết định sáp nhập.

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công, kinh phí,... chuyển tiếp sau sắp xếp; bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở GDNN công lập trực thuộc sau sắp xếp. Trong đó xác định rõ cơ sở nào giữ nguyên, cơ sở nào sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, thống nhất phương án tiếp nhận, chuyển giao cơ sở GDNN; hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định; xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động của các cơ sở GDNN được tiếp nhận, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Tinh thần chung là quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đạt cả về tỉ lệ và mục tiêu của việc sắp xếp lần này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/quyet-tam-hoan-thanh-dung-tien-do-sap-xep-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-102260922121548187.htm