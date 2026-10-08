Quyết tâm hoàn thành dự án Thành phần 1-Đường ven biển đúng tiến độ

Dự án Thành phần 1-Đường ven biển có tổng chiều dài 80km, đi qua 11 xã, phường với tổng mức đầu tư 2.487 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt trên 2.160 tỉ đồng, bằng 86,9% tổng số vốn. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 mới giải ngân được 202,2 tỉ đồng, đạt 38,3%.

Toàn tuyến đã hoàn thành thảm lớp nhựa trên 62km - Ảnh: Phan Khiêm

Về thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành các công trình cầu, cống thoát nước; giá trị xây lắp thực hiện đạt khoảng 80%. Toàn tuyến hoàn thành thảm nhựa lớp thứ nhất được trên 62km, đạt 78% và thảm nhựa lớp mịn mặt trên cùng trên 56km, đạt 71%.

Công trình thi công gián đoạn do vướng mắc giải phóng mặt bằng - Ảnh: Phan Khiêm

Về giải phóng mặt bằng, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường 79,97km, đạt gần 100%; diện tích thực tế bàn giao đạt 79,82km, bằng 99,7%. Dù mặt bằng sạch đạt tỉ lệ cao, toàn tuyến hiện vẫn vướng mắc 240m chưa thể bàn giao. Trong đó, xã Sen Ngư còn vướng 165m liên quan đến 4 hộ dân chưa hoàn tất thủ tục bồi thường và xác định nguồn gốc đất; xã Đông Trạch còn vướng 13,76m do đang điều chỉnh phương án bồi thường.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ công trình - Ảnh: Phan Khiêm

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án Thành phần 1-Đường ven biển là công trình trọng điểm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và nằm trong mục tiêu chung của quốc gia về hoàn thành toàn bộ tuyến đường ven biển trong năm 2026. Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư còn lại rất lớn với 330 tỉ đồng, tỉ lệ giải ngân dự án đạt thấp đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung của toàn tỉnh.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị thi công tại xã Sen Ngư - Ảnh: Phan Khiêm

Trong điều kiện thời gian còn lại rất ít và bước vào cao điểm mùa mưa bão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh áp dụng ngay các biện pháp mạnh mẽ, khắc phục triệt để các tồn tại. Việc rà soát các hạng mục phải cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, xác định tiến độ chi tiết từng ngày và báo cáo UBND tỉnh vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Chậm nhất đến ngày 10/10, chủ đầu tư phải trình kế hoạch giải ngân chi tiết.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Phan Khiêm

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra tồn tại lớn nhất hiện nay là biện pháp thi công chưa hiệu quả, khối lượng thực tế tại hiện trường thấp, vì vậy, chủ đầu tư làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu toàn bộ khối lượng đã hoàn thành để tăng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hộ dân sống sát mép đường. Về mặt bằng, xã Sen Ngư phải quyết liệt xử lý vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất đến ngày 15/10 và công khai phương án bồi thường trước ngày 23/10. Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, toàn dự án phải hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư trước ngày 31/12/2026.