Quyết tâm hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B trước Tết Âm lịch 2027

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B vẫn còn ngổn ngang.

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Sở Xây dựng đánh giá, nhiều vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa tổ chức thi công, thi công chưa khoa học; việc huy động máy móc, thiết bị và nhân lực chưa tương xứng với khối lượng công việc còn lại và yêu cầu tiến độ. Một số vị trí công trình còn ngổn ngang, bụi bặm; có nơi đã đào khuôn đường nhưng chưa triển khai nền đường, dẫn đến ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố đề nghị UBND xã Hòa Tiến và Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm 18 hồ sơ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 12 trường hợp còn vướng thuộc tuyến Vành đai phía Tây; tổ chức bảo vệ thi công đối với các trường hợp đã nhận tiền nhưng vẫn cản trở thi công theo kế hoạch của nhà thầu.

Đồng thời, các đơn vị tập trung vận động người dân tại khu vực đoạn từ sau nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến cầu Túy Loan và đoạn nút giao đường vào cầu Quảng Đà đồng thuận với mức chi trả hỗ trợ, bồi thường do nhà bị nứt do rung chấn; tạo điều kiện để nhà thầu hoàn thành móng đường trong tháng 9-2026, thảm nhựa trong tháng 10-2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực; tập kết đủ vật tư, vật liệu, bố trí nguồn lực tài chính và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trong tháng 10-2026. Qua đó, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án, bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2027.