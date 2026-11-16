Quyết tâm hoàn thành dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Phú trước Tết Đinh Mùi

Từ nhiều năm nay, vào mùa mưa, một số đoạn trên tuyến đường Trần Phú thường xảy ra ngập úng cục bộ do nước mưa tiêu thoát chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Phú được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động chống ngập úng, góp phần cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị.

Thi công công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Phú.

Những ngày này, trên công trường cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Phú, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại đoạn tuyến từ nút giao đường Châu Úy đến cầu Kim Tân, các mũi thi công được triển khai đồng thời. Máy xúc, xe vận chuyển hoạt động liên tục; công nhân tập trung lắp đặt cống, thi công hố ga, đắp đất và hoàn thiện nền đường.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, với hạng mục chính là xây dựng tuyến cống hộp bê tông cốt thép kích thước 1,5 x 1,5m, tổng chiều dài khoảng 1.388m dọc tuyến đường Trần Phú. Ngoài ra, công trình còn đầu tư hệ thống hố ga, rãnh cắt nước, cửa thu nước và cải tạo các cửa thu nước hiện tại.

Công nhân tập trung lắp đặt các đốt cống hộp bê tông cốt thép trên tuyến đường Trần Phú.

Công trình nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên tuyến đường Trần Phú, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Vy Ngọc, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường, để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức thành hai mũi, triển khai từ hai đầu tuyến nhằm tăng khối lượng thực hiện, rút ngắn thời gian thi công và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Do đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Theo hợp đồng, dự án dự kiến hoàn thành ngày 8/5/2027. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2027, sớm đưa hệ thống thoát nước vào sử dụng.

Các vị trí thi công được bố trí hàng rào, biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông.

Để đáp ứng mục tiêu này, nhà thầu đang tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành gia công, lắp dựng và đổ bê tông 869 đốt cống hộp, trong đó khoảng 350 đốt đã được lắp đặt; một số hố ga đã hoàn thành, các hạng mục đắp đất mang cống, lu lèn nền đường tiếp tục được triển khai.

Các hố thu nước được xây dựng đồng bộ với hệ thống cống hộp.

Trên công trường hiện có khoảng 4 máy xúc, 8 xe ô tô vận chuyển và 3 máy lu phục vụ thi công. Nhân lực được bố trí theo từng tổ, đội, phối hợp thực hiện các công đoạn, bảo đảm hoạt động thi công liên tục.

Ông Trần Trí Tuyến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Phong cho biết, đơn vị đang tổ chức hai mũi thi công từ hai đầu tuyến, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2027.

Công nhân vận hành máy lu lèn nền đất tại vị trí lắp đặt cống, bảo đảm độ chặt và ổn định nền móng.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng và giám sát kỹ thuật được thực hiện thường xuyên. Đơn vị tư vấn giám sát bố trí cán bộ trực tiếp tại hiện trường, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra các hạng mục, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công nhân và máy móc tập trung bóc đất, đào nền tại các vị trí triển khai tuyến cống hộp.

Ông Đồng Huy Toàn, cán bộ Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị thường xuyên bố trí hai cán bộ tại công trường để kiểm tra, giám sát hoạt động thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu điều phối công việc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành sớm hơn thời hạn hợp đồng khoảng 3 tháng.

Các phương tiện, máy móc được huy động đồng bộ, phục vụ thi công hệ thống thoát nước đường Trần Phú.

Với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện giao thông và hoàn thiện hạ tầng đô thị tại phường Cam Đường.