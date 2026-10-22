Quyết tâm hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 24 xã, phường cùng doanh nghiệp cho thuê, ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Toàn tỉnh có tổng số 2.938.680 thửa đất, đến ngày 21/10/2026, đã xây dựng CSDL đất đai cho 2.556.113 thửa đất, tăng 1.066.101 thửa so với thời điểm ngày 1/4/2026, đạt 87% so với tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Số thửa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” là 2.168.803 thửa, tăng 1.418.656 thửa so với thời điểm 1/4/2026; đạt 73,8% so với tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh và đạt 84,8% so với số thửa đất có trong CSDL…; đã thực hiện đối khớp, xác thực 702.540 trường thông tin của chủ sử dụng đất với CSDL Quốc gia về dân cư.

Đại diện lãnh đạo phường Mỹ Lộc phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo xã Vạn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo số liệu trên phần mềm Hệ thống thông tin đất đai Quốc gia (VNLIS) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường có tỷ lệ xây dựng và làm sạch CSDL đất đai có tỷ lệ rất thấp gồm: Vạn Thắng, Vũ Dương, Yên Đồng, Yên Cường, Tân Minh, Đại Hoàng, Phong Doanh, Kim Đông, Yên Sơn, Ý Yên, Cúc Phương, Gia Viễn. Việc bàn giao hồ sơ scan/quét của cấp xã cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) để xây dựng CSDL đất đai đã được thực hiện định kỳ hàng tuần. Các xã, phường có tỷ lệ hồ sơ scan/quét lớn bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ là: Nguyễn Úy, Vị Khê, Gia Trấn, Hải Hưng, Đông Hoa Lư. Một số xã, phường chưa thực hiện việc scan/quét hồ sơ tại kho lưu trữ để cung cấp cho các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ gồm: Kim Bảng, Kim Thanh, Trần Thương, Bắc Lý, Vĩnh Trụ, Phú Sơn. Đến nay, các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Nam Định, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Hoa Lư, Tràng An, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Duy Tiên, Hà Nam, Trần Thương đã xây dựng CSDL và làm sạch có khối lượng lớn.

Đối với kế hoạch xây dựng, làm sạch CSDL đất đai, hiện còn 30 xã đang sử dụng bản đồ giấy phải scan, số hóa để xây dựng CSDL. Đây là khối lượng công việc rất lớn cần thực hiện trong thời gian ngắn để bảo đảm đồng bộ với việc scan/quét hồ sơ và xây dựng CSDL… Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hồ sơ địa chính được lập mới chưa nhiều, do đó sau khi thu thập được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc đối soát, quy đổi, nhập thông tin trên Giấy chứng nhận và tờ, thửa trên hệ thống hồ sơ địa chính mới được lập mất nhiều thời gian…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương, đơn bị báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là các văn phòng ĐKĐĐ phải thực hiện quyết liệt việc cập nhật, bảo đảm tiến độ chính xác, đáp ứng yêu cầu. Để bảo đảm tiến độ, các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, địa phương, đơn vị nào để thiếu số liệu phải đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo KPI. Các xã đang triển khai các dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính cần tập trung hoàn thành theo Kế hoạch số 138/KH-UBND.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường chủ động, khẩn trương ứng dụng trí tuệ nhân đạo, công nghệ vào việcđo, vẽ thành lập bản đồ địa chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch được giao; phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ để cập nhật các trường dữ liệu lên hệ thống VNLIS; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ việc thuê phần mềm của các đơn vị tư vấn đã được UBND phê duyệt. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình sử dụng CSDL chung về đất đai. Sở Tài chính phối hợp với các xã, phường để xử lý các vấn đề phát sinh về tài chính. Các sở, ngành, chức năng chủ động phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.