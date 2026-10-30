Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, tạo nguồn phát triển đảng viên cho những năm tiếp theo

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Tại điểm cầu các xã, phường có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Bí thư Chi bộ các thôn, tổ dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, phấn đấu hằng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch chuyên đề về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo, người lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và học sinh, sinh viên.

Năm 2026, chỉ tiêu kết nạp đảng viên toàn tỉnh là 7.291 đồng chí. Tính đến ngày 22/10/2026, toàn tỉnh kết nạp được 6.255 đảng viên, đạt 85,6% kế hoạch năm, tương ứng tỷ lệ 2,6% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Riêng 129 đảng bộ xã, phường đã kết nạp được 5.672 đảng viên, đạt 84,2% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 46 đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu; 32 đảng bộ đạt dưới 75% chỉ tiêu.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Bình An phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phát triển đảng viên tại địa phương; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và tổ chức thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Đồng thời, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026 và thời gian tới. Các địa phương kiến nghị tỉnh phân bổ chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương; tổ chức linh hoạt các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào ngày thứ bảy, chủ nhật để tạo điều kiện cho quần chúng tham gia; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra tiêu chuẩn chính trị và xác minh hồ sơ kết nạp Đảng….

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tập trung rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ số lượng cần hoàn thành, tiến độ và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đối với những địa phương có tỷ lệ kết nạp còn thấp, cần đánh giá đúng khả năng hoàn thành, làm rõ nguyên nhân, tập trung khắc phục những khâu còn yếu, những công việc chậm tiến độ; không để khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Đồng chí yêu cầu các đảng ủy xã, phường chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác bồi dưỡng, thẩm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, trực tiếp phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình thực hiện, cần phân biệt rõ những khó khăn khách quan với hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm phù hợp.

Cùng với nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề của tỉnh về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đồng bào có đạo, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Việc tạo nguồn phải được tiến hành thường xuyên, gắn với phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng; có giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và đặc điểm của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Đối với những chi bộ nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên mới, cần rà soát, làm rõ nguyên nhân, có biện pháp hỗ trợ, khắc phục cụ thể. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, quan tâm giáo dục, rèn luyện đảng viên sau kết nạp, bảo đảm sự phát triển về số lượng đi đôi với chất lượng.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đồng chí yêu cầu đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác phát triển đảng viên tại địa phương; phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách, theo dõi từng địa bàn, chi bộ; duy trì kiểm điểm tiến độ hằng tuần để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn tăng cường theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; kịp thời trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề cần chỉ đạo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy định kỳ 2 tuần một lần tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ, khả năng hoàn thành chỉ tiêu và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ đã xác định, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 gắn với nâng cao chất lượng và tạo nguồn bền vững cho những năm tiếp theo.