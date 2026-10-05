Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh.

Trong quý III, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, làm việc theo quy chế, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời, đúng thẩm quyền; lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; triển khai quyết liệt Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; hoàn thành đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, tổ dân phố, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập; khánh thành, đưa vào sử dụng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới từ đầu năm học 2026-2027.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ điều hành thảo luận.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 8,77%, cao hơn quý II 1,65 điểm phần trăm. Thu ngân sách nhà nước quý III ước đạt 1.463,6 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu quý III ước đạt 558,09 triệu USD, tăng 59,24% so với quý II; đón trên 1,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% so với quý II. Văn hóa - xã hội có chuyển biến; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo toàn diện.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo một số nhiệm vụ chính trị có một số việc còn hạn chế như: Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tiến độ một số dự án ngoài ngân sách chưa đạt yêu cầu; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, phần lớn xã, phường còn khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề chậm tiến độ theo kế hoạch…

Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh Vũ Thị Minh Hạnh báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những nội dung còn hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quý III; nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất giải pháp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh cơ sở 2 (phường Hà Giang 1).

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các nội dung làm việc và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, cần thống kê, rà soát lại các chỉ tiêu đề ra trong năm, kết quả thực hiện, đề ra lộ trình hoàn thành trong quý IV, giao rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện theo đúng tinh thần “6 rõ”. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác sinh hoạt đảng đúng quy định, nền nếp. Quan tâm thực hiện tốt công tác kê khai tiêu chuẩn chính trị, đánh giá cán bộ. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2026…

Đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ quyết liệt, nỗ lực thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư ngoài ngân sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp, làm việc với các đoàn doanh nghiệp đến tỉnh tìm hiểu tiềm năng đầu tư. Quan tâm công tác quản lý đất đai, khoáng sản, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; tích cực cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Huy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu tập trung chỉ đạo, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc hoàn thành công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được giao; tiếp tục quy hoạch, quản lý tốt lĩnh vực du lịch; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các trường nội trú biên giới; hoàn thiện đầu tư hạ tầng khắc phục vùng lõm sóng di động, xây dựng dữ liệu dùng chung thực hiện công tác chuyển đổi số…