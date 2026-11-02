Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu từ điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức với theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 2: Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo của BCĐ Quân khu 2, năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin trên địa bàn Quân khu 2 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Với tinh thần “6 rõ”, các địa phương đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ đề ra, nhất là công tác rà phá bom mìn, vật nổ và lấy mẫu xác định danh tính HCLS, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ TKQT HCLS, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Tính đến ngày 31/10, toàn Quân khu đã huy động 43.618 ngày công tham gia TKQT được 429 HCLS, đạt 61,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và 52,32% chỉ tiêu Chiến dịch. Đã rà phá bom mìn, vật nổ để phục vụ TKQT HCLS 10.553,87ha/11.740ha, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện và hoàn thành trong tháng 11. Toàn Quân khu có 174 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) với 11.366 mộ cần lấy mẫu. Ngày 29/8, các tỉnh hoàn thành khai quật, lấy mẫu theo quy định; lấy được 9.619 mẫu đủ điều kiện, đạt 84,6%. Đến ngày 10/9, hoàn thành bàn giao mẫu theo đúng quy định, vượt kế hoạch 11 tháng. Toàn Quân khu có 33.144 thân nhân tham gia lấy mẫu sinh phẩm, đã tổ chức lấy 31.873 mẫu và bàn giao theo quy định, hoàn thành vượt thời gian quy định.

Trong 2 tháng còn lại năm 2026 và năm 2027, Quân khu 2 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao từ 390 đến 400 HCLS trên địa bàn trong nước và 6 tỉnh Bắc Lào; hoàn thành lập bản đồ TKQT HCLS đợt 2; chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, NTLS.

Đối với giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn Quân khu đề ra mục tiêu rà soát, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực, vị trí TKQT theo quy trình “8 bước”; ưu tiên các địa bàn có nguồn thông tin đã được đối chiếu, xác minh, có căn cứ xác định vị trí mộ, nhất là mộ liệt sĩ tập thể; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch đạt 820 HCLS.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận, các tỉnh đề cập một số khó khăn trong quá trình TKQT HCLS do địa hình chia cắt, hiểm trở, nhiều khu vực còn ô nhiễm bom mìn, vật nổ; mưa lũ, sạt lở ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tại nhiều vị trí, hồ sơ, sơ đồ mộ chí bị thiếu, thất lạc; thông tin phân tán, độ chính xác chưa cao; nhân chứng ngày càng ít, tuổi cao, trí nhớ giảm, nhiều địa danh đã thay đổi.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Thái - Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng BCĐ Quân khu 2 phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Thái - Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng BCĐ Quân khu 2 đề nghị BCĐ các tỉnh đổi mới tư duy, cách làm, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thường trực BCĐ Quân khu, BCĐ cấp tỉnh, tổ công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc rà soát, thẩm định, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trong nước và tại Lào; phối hợp đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng HCLS chu đáo, trang nghiêm; quản lý chặt chẽ hồ sơ, hiện vật, di vật liên quan. Đồng thời, phối hợp tổ chức số hoá hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, cập nhật và sử dụng các phần mềm quản lý; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, NTLS; bổ sung kết quả khảo sát, xác minh, quy tập, lấy mẫu và giám định ADN, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất, phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ ADN, số hoá hồ sơ và chuyển đổi số trong công tác TKQT và xác định danh tính, vận hành các phần mềm phục vụ công tác tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Chính ủy Quân khu 2 đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân, trong đó có 2 cá nhân và tập thể Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.