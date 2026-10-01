Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng năm 2026

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2026; trọng tâm là tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân.

Tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng kết quả đạt khá. Đồng thời, lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có sự chuyển biến tiến bộ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng kết quả đạt 100% yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi. Phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua được duy trì có hiệu quả. Triển khai thực hiện quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chỉ đạo duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần - kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; quân số khỏe đạt 99,54%.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV. Trong đó tập trung làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Quân khu kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự; diễn tập chiến thuật các đồn Biên phòng; diễn tập Trung đoàn 877 và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biên, địa bàn trọng điểm và không gian mạng, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để hình thành "điểm nóng". Chỉ đạo các Ban CHQS xã, phường tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027 đúng Luật, bảo đảm số lượng và chất lượng...

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hầu A Lềnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên từ đó cụ thể hóa toàn diện các nội dung, tuyệt đối không để bỏ sót nhiệm vụ. Các cơ quan tham mưu và tổ chức đảng trực thuộc cần nghiên cứu, đối chiếu các nhiệm vụ được giao để phân công công việc, xác định rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm hoàn thành. Từ đó quyết tâm phấn đấu với mục tiêu cao nhất là hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết phải được cụ thể hóa, gắn trách nhiệm hoàn thành công việc với từng tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vướng mắc; chủ động xây dựng phương án khắc phục và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. Lực lượng vũ trang tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền các xã, phường trên địa bàn nhằm nắm chắc tình hình cơ sở, triển khai chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng, quân sự địa phương.

Bên cạnh đó, cần phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền phù hợp, thiết thực hưởng ứng Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).