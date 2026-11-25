Hơn 10 năm nhận bàn giao đất, 38 hộ dân Mặt bằng quy hoạch 118, phường Nam Sầm Sơn vẫn chưa được cấp Giấy CNQSDĐ.

Sáng 25/11, sau buổi làm việc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy CNQSDĐ tại Mặt bằng 118, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Nam Sầm Sơn đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn và đại diện khu phố tiến hành đo đạc hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn Nguyễn Văn Hiếu chủ trì buổi làm việc tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy CNQSDĐ tại MB118.

Theo rà soát, do những sai sót trong công tác quản lý, giao đất của chính quyền địa phương giai đoạn trước, hiện trạng sử dụng đất tại Mặt bằng 118 không khớp với quy hoạch được phê duyệt. Nhiều lô đất bị chồng lấn, sai lệch về diện tích; có trường hợp diện tích thực tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với thông báo nộp tiền của UBND huyện Quảng Xương (cũ). Đây là nguyên nhân khiến các hộ dân thuộc Mặt bằng 118 chưa đủ cơ sở pháp lý để được giao đất, cấp giấy CNQSDĐ.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường Nam Sầm Sơn đã có văn bản xin ý kiến và được Sở Xây dựng chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực này. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn cùng với chủ sử dụng đất tiến hành đo đạc lại mốc giới, diện tích các lô đất.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với UBND phường và các hộ dân đẩy nhanh việc đo đạc hiện trạng, xác định lại mốc giới, diện tích sử dụng; lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, cung cấp số liệu chính xác phục vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cấp giấy CNQSDĐ theo quy định.

UBND phường Nam Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng nhóm trường hợp. Cùng với thực hiện chặt chẽ các quy trình, thủ tục, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đối với 71 lô đất của 38 hộ dân tại Mặt bằng 118, UBND phường phân thành 2 nhóm để xử lý. Nhóm thứ nhất gồm 2 hộ đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo của UBND huyện Quảng Xương năm 2009. Tuy nhiên, diện tích đất các hộ đang sử dụng lớn hơn diện tích được giao ban đầu. Theo phương án dự kiến, các hộ phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy. Địa phương phấn đấu giải quyết các trường hợp này vào đầu tháng 12/2026. Nhóm thứ hai gồm các trường hợp còn nợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ. Đối với nhóm này, sẽ vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn Nguyễn Văn Hiếu.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Quá trình triển khai các bước quy trình rất phức tạp do liên quan đến vướng mắc, tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, UBND phường sẽ tích cực phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn, khẩn trương làm việc với các hộ dân để tiến hành rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể, đối chiếu hồ sơ giao đất, nghĩa vụ tài chính và hiện trạng sử dụng đất. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng nhóm đối tượng, thực hiện các trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ tài chính theo quy định. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ giải quyết, phấn đấu hoàn thành các phần việc phục vụ cấp giấy CNQSDĐ trong tháng 12/2026”.

Sau nhiều năm chờ đợi, việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy CNQSDĐ cho 38 hộ dân tại Mặt bằng 118 đang có những chuyển biến tích cực. Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, các hộ dân kỳ vọng những tồn tại kéo dài sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.