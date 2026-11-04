Quyết tâm đưa 'vùng xanh' ma túy về dưới chân đèo Hải Vân

Khẳng định vai trò nòng cốt nơi địa bàn cửa ngõ

Phường Hải Vân có diện tích tự nhiên rộng gần 406,1km2 và quy mô dân số khoảng 56.000 người, gồm 29 tổ dân phố; được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc thuộc quận Liên Chiểu và xã Hòa Bắc, một phần xã Hòa Liên thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũ.

Thượng tá Phùng Văn Hùng, Trưởng Công an phường Hải Vân, cho biết địa phương là đơn vị hành chính cấp phường có diện tích tự nhiên lớn nhất TP Đà Nẵng, giữ vị trí “cửa ngõ phía Bắc” chiến lược, nối liền Đà Nẵng với TP Huế. Nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ, phường Hải Vân cũng đối mặt với không ít thách thức từ nguy cơ xâm nhập của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an phường Hải Vân đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Trên địa bàn phường có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, đường giáp ranh kéo dài cùng hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn như Khu du lịch Làng Vân, 1 khu công nghiệp và 20 trường học. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng thu hút dòng người lao động ngoại tỉnh đông đúc đến cư trú, vừa tạo đà phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, vừa đặt ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự (ANTT), đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

“Với đặc thù diện tích rộng lớn, dân cư phân bố không đồng đều và số lượng đối tượng trong diện quản lý ma túy tương đối lớn đã làm cho chúng tôi gặp không ít khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường thường có xu hướng lợi dụng nhà trọ, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú và các địa điểm công cộng để hoạt động”, Thượng tá Phùng Văn Hùng chia sẻ.

Các chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hải Vân ký cam kết phòng, chống các loại tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, trước thực tế trên, theo Thượng tá Phùng Văn Hùng, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường Hải Vân đã xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, quyết tâm xử lý nghiêm các vi phạm, hướng tới mục tiêu đến hết năm 2028 xây dựng phường Hải Vân trở thành địa bàn không ma túy và giữ vững thành quả trong những năm tiếp theo.

Khẳng định tinh thần chủ động “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động (từ 5/8 đến 20/9 vừa qua), Công an phường Hải Vân đã triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Lực lượng Công an phường đã tiến hành kiểm tra, thử test ma túy gần 3.000 lượt người; trong đó có 512 lượt đối tượng thuộc diện quản lý và nghi vấn tại địa phương (phát hiện 69 trường hợp dương tính) cùng 2.470 lượt người lao động tại dự án Khu du lịch Làng Vân (phát hiện 1 trường hợp dương tính), vượt 38% chỉ tiêu do Công an thành phố giao. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Công an phường đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 21 đối tượng phạm tội về ma túy, vượt 150% chỉ tiêu thành phố giao; đồng thời vận động, lập hồ sơ đưa 17 đối tượng tự nguyện vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng, vượt 325% chỉ tiêu

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra test nhanh phát hiện 136 trường hợp dương tính với chất ma túy (xử lý hành chính 59 đối tượng, đưa đi cai nghiện 27 đối tượng, 50 đối tượng liên quan đến các vụ án) và trực tiếp phát hiện, bắt giữ 26 vụ với 54 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Một số trường hợp dương tính với chất ma túy bị Công an phường Hải Vân phát hiện,

Huy động sức mạnh tổng hợp

Song song với công tác tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hải Vân đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, coi đây là gốc rễ để xây dựng “vùng xanh” về ma túy. Lực lượng Công an phường đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng dãy trọ, từng khu dân cư, từng xí nghiệp để phát tận tay băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho chủ hộ, cơ sở cho thuê trọ, doanh nghiệp và trường học; lồng ghép nội dung cảnh báo vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, họp Mặt trận và chi hội đoàn thể.

Nhiều tập thể, cá nhân Công an phường Hải Vân được Chủ tịch UBND phường khen thưởng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy.

Nhiều mô hình hay trong công tác bảo đảm ANTT đã được duy trì và phát huy hiệu quả thiết thực như mô hình “Khu dân cư 03 An” (an ninh, an toàn, an sinh) hay mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, tạo nên mạng lưới phòng ngừa khép kín ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, ngày 24/10 vừa qua, Công an phường Hải Vân đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 56 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Quán triệt tại hội nghị, Trung tá Lê Văn Tư, Phó Trưởng Công an phường Hải Vân, nhấn mạnh: “Các chủ cơ sở kinh doanh phải nâng cao trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quản lý chặt chẽ nhân viên và khách lưu trú. Tuyệt đối không để cơ sở bị lợi dụng làm nơi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy hay phát sinh các tệ nạn xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp xử lý”.

Tại hội nghị, 100% đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã tự nguyện ký cam kết không để xảy ra vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy tại cơ sở, thể hiện tinh thần đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn ANTT.

Theo Trung tá Lê Văn Tư, những kết quả và sự chuyển biến tích cực tại phường Hải Vân trong công tác xây dựng “vùng xanh” về ma túy là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, tinh thần tận tụy của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ, sẻ chia của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên động lực mạnh mẽ để công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường ngày càng lan tỏa sâu rộng.

“Hải Vân là địa bàn cấp phường có diện tích tự nhiên lớn nhất thành phố, lại nằm ở vị trí giáp ranh, cửa ngõ phía Bắc với nhiều dự án kinh tế lớn đang triển khai. Áp lực quản lý địa bàn và đối tượng là rất nặng nề, nhưng chúng tôi xác định công tác phòng, chống ma túy phải được thực hiện với tinh thần “chủ động, quyết liệt, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng hưởng ứng của quần chúng nhân dân là nền tảng vững chắc để Công an phường quyết tâm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ gìn môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của địa phương”, Trung tá Lê Văn Tư bày tỏ.