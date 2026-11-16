Quyết tâm đưa phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' đi vào chiều sâu

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 2, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (Cụm trưởng), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ động đổi mới, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đơn vị Cụm trưởng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đơn vị Cụm trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đó, trong năm 2026, trước những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào; triển khai nhiều mô hình mới, tọa đàm chuyên môn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự cho biết, 05 đơn vị trong Cụm đã chủ động cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Ba nhất”, nhiệm vụ chuyên môn và chuyển đổi số. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong điều tra, giám định tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, thực hiện chính xác 100% yêu cầu giám định.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự trình bày báo cáo tại hội nghị

Cụm đã xây dựng mô hình “Phối hợp điều tra - giám định Ba nhất”, tổ chức 15 sự kiện chuyên môn, tuyên truyền pháp luật và an sinh xã hội. Đặc biệt, có 02 sáng kiến chuyển đổi số cấp Bộ, công trình nghiên cứu đạt Giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ hai năm 2026; thí điểm thành công mô hình Cơ sở cai nghiện ma túy thông minh tại 04 cơ sở với 06 phân hệ. Toàn Cụm nhân rộng 08 tập thể, 104 cá nhân điển hình tiên tiến; 124 lượt tập thể và 995 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tại phần tham luận, dưới sự định hướng của Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc CATP và sự điều hành của Đại tá Nguyễn Xuân Trường, đại diện các đơn vị đã tập trung phân tích những cách làm hay, mô hình sáng tạo, đồng thời thẳng thắn chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội định hướng các nội dung tham luận

Các ý kiến tập trung vào nâng cao chất lượng tham mưu tố tụng, kéo giảm án tạm đình chỉ, bảo đảm chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần kéo giảm 27% tội phạm về trật tự xã hội.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị

Trong lĩnh vực kinh tế, các đơn vị trao đổi phương pháp vận dụng phương châm “6 rõ” trong điều tra các vụ án tham nhũng, đấu thầu, buôn lậu quy mô lớn và thu hồi tài sản. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm triển khai “Đường dây nóng Ba nhất”, chuyển đổi số tại các cơ sở cai nghiện ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả toàn diện của Cụm thi đua số 2, ghi nhận các đơn vị đã phát huy tốt vai trò Cụm trưởng, Cụm phó, duy trì sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức đồng bộ các hoạt động từ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua đến công tác an sinh xã hội, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, phong trào thi đua không chỉ tạo động lực nâng cao chất lượng công tác mà còn góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả nổi bật, đại diện các phòng chức năng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là việc đánh giá, lượng hóa hiệu quả một số mô hình thi đua. Trên cơ sở đó, các ý kiến định hướng việc bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua bảo đảm khách quan, thực chất, đúng thành tích và quy định.

Tại hội nghị, Phòng Kỹ thuật hình sự đã trao cờ lưu niệm, bàn giao vai trò Cụm trưởng năm 2027 cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP.

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026, bám sát khẩu hiệu hành động của CATP và phong trào thi đua “Ba nhất”, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều mô hình thiết thực, nổi bật là mô hình “Phối hợp điều tra - giám định Ba nhất”, các sáng kiến chuyển đổi số và hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Đức Long tặng hoa chúc mừng đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2027

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế trong tổ chức, đánh giá phong trào; tiếp tục đổi mới thi đua theo hướng thực chất, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Đặc biệt, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA của Đảng ủy CATP; chuyển mạnh sang chủ động cảnh báo, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.

Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu Cụm thi đua số 2 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tổng kết, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng CATP đúng tiến độ, bảo đảm việc bàn giao nhiệm vụ năm 2027 cho đơn vị kế nhiệm theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Những kết quả đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.