Quyết tâm đóng điện Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối trong tháng 12/2026

Với mục tiêu đóng điện trong tháng 12/2026, EVNNPT đang tập trung chỉ đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn; trong đó, xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các hạng mục đường găng và tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 1/10/2026, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công trường và họp rà soát tiến độ thi công dự án. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban của EVNNPT, lãnh đạo CPMB, Công ty Truyền tải điện 1, lãnh đạo các đơn vị tham gia dự án.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi (thứ 2 từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra công trường thi công TBA 220kV Sầm Sơn và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

*Tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn mặt bằng

Báo cáo về tiến độ dự án, ông Nguyễn Văn Tình – Quyền Giám đốc CPMB cho biết: Dự án TBA 220kV Sầm Sơn được xây dựng tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, quy mô 2 máy biến áp tự ngẫu 220/110/22kV - 250MVA, dự phòng đất để lắp đặt máy biến áp thứ ba.

Đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn có chiều dài khoảng 40,1 km, gồm 2 mạch, điểm đầu tại TBA 500kV Thanh Hóa và điểm cuối tại TBA 220kV Sầm Sơn.

Ông Nguyễn Văn Tình – Quyền Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp rà soát tiến độ dự án. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đã đạt kết quả tích cực. Toàn bộ 110/110 hộ với diện tích 5,24/5,24 ha tại mặt bằng TBA đã được bàn giao; 111/111 vị trí móng cột đường dây đã được bàn giao. Đối với hành lang tuyến, đã bàn giao 108/111 khoảng cột, tương ứng 54/56 khoảng néo.

Hiện còn khoảng néo 59-60 tại phường Đông Quang và 87-92 tại xã Quảng Ninh chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Đây là hai điểm nghẽn đường găng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kéo dây và mốc đóng điện của dự án.

Tại khoảng néo 59-60, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt cho 4/4 hộ, trong đó 3 hộ đã nhận tiền. Một hộ còn lại chưa đồng thuận về mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa, vật kiến trúc.

Tại khoảng néo 87-92, phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng mới có 2/9 hộ nhận tiền. Các trường hợp còn lại đang hoàn thiện thủ tục thừa kế và xác nhận của ngân hàng. Theo kế hoạch, mặt bằng khu vực này dự kiến được bàn giao trước ngày 5/10/2026.

Về tiến độ thi công, toàn bộ 111 vị trí móng cột đường dây đã hoàn dựng cột. Công tác kéo dây hoàn thành 47/56 khoảng néo, đạt 87,5%; kéo cáp quang đạt 6/12 cuộn.

Dự án đang được tập trung thi công với quyết tâm hoàn thành đóng điện trong tháng 12/2026. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Tại các khoảng néo đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tổ chức thi công cuốn chiếu. Những vị trí còn vướng giao chéo đường dây trung thế, giao thông đang được phối hợp xử lý để bố trí lịch cắt điện và tổ chức kéo dây.

Phần TBA 220kV Sầm Sơn cũng đang được đẩy nhanh. Nhà điều khiển đạt khoảng 95%, nhà nghỉ ca 85%, nhà trạm bơm 90%, nhà bảo vệ 85%; bể nước PCCC hoàn thành khoảng 80% phần xây dựng. Công tác san nền và các hạng mục sân trạm, móng thiết bị đang được triển khai đồng bộ.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11/2026, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện san nền, móng máy biến áp, móng thiết bị, hệ thống mương cáp, thoát nước, tiếp địa, phòng cháy chữa cháy; đồng thời lắp đặt máy biến áp và các thiết bị sân 220kV, 110kV, hệ thống điều khiển, bảo vệ và thông tin, phục vụ mục tiêu nghiệm thu, đóng điện trong tháng 12/2026.

*Quyết liệt thi công, bám sát mốc đóng điện

Tại buổi kiểm tra công trường, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ghi nhận nỗ lực của CPMB trong việc bám sát chính quyền địa phương, qua đó cơ bản tháo gỡ được các vướng mắc về GPMB.

Nhấn mạnh dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu CPMB và các đơn vị liên quan không để các điểm nghẽn còn lại ảnh hưởng đến tiến độ chung, tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng phần đường dây đấu nối, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu CPMB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đông Quang, UBND xã Quảng Ninh và Hội đồng bồi thường địa phương, tập trung vận động các hộ dân chưa nhận tiền, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và thủ tục pháp lý. Trường hợp cần thiết, kiến nghị địa phương thực hiện các thủ tục theo quy định để bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất.

Đối với phần trạm biến áp – hiện đang là đường găng của dự án, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu CPMB và các nhà thầu lập tiến độ chi tiết theo phương pháp tiến độ ngược từ mốc đóng điện, tăng cường mũi thi công, ca kíp và nguồn lực, ưu tiên các hạng mục đường găng như san nền khu vực thiết bị, móng máy biến áp, móng thiết bị và cột cổng phía đường dây.

Đối với các nhà thầu xây lắp, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng thời tại các khoảng néo đã có mặt bằng; sẵn sàng triển khai kéo dây ngay khi được bàn giao mặt bằng. Tiến độ phải được lập lại theo hướng cụ thể đến từng tổ đội, thiết bị và mũi thi công, bám sát mục tiêu đóng điện tháng 12/2026.

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu các nhà thầu chủ động hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu song song với thi công, xử lý dứt điểm các tồn tại tại những khoảng néo đã hoàn thành; bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các vị trí giao chéo đường giao thông, đường dây điện đang vận hành.

Dự án đang được tập trung thi công với quyết tâm hoàn thành đóng điện trong tháng 12/2026. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Đối với nhà thầu tư vấn giám sát, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu tăng cường bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, kiểm tra đột xuất các trường hợp chậm tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn. Tư vấn thiết kế được yêu cầu chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc kỹ thuật phát sinh tại hiện trường, kiểm tra khoảng cách pha - đất tại các khoảng đã kéo dây và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến san nền, ép cọc, quan trắc lún.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của EVNNPT, sự phối hợp của chính quyền địa phương và nỗ lực của CPMB, các nhà thầu, tư vấn, Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối đang được tập trung nguồn lực để bám sát tiến độ đề ra. Từ nay đến thời điểm đóng điện, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thi công an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Mục tiêu đóng điện trong tháng 12/2026 đang đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và sự phối hợp đồng bộ giữa các bên. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, EVNNPT cùng các đơn vị phấn đấu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.