Quyết tâm dồn lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Quý IV

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Huỳnh Quốc Việt; Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khả quan

Trong 9 tháng năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực, chủ động, linh hoạt triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thuỷ sản tăng so với cùng kỳ; tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 72,7% kế hoạch, tăng 6,7%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và kết nối cung cầu được quan tâm; thị trường hàng hoá ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm.

Lĩnh vực du lịch đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, đạt 83,7% kế hoạch, tăng 6,4%; tổng doanh thu đạt 7.637 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 2 tỷ USD, bằng 74,7% kế hoạch, tăng 10,6%. Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ; tổng thu ngân sách đạt 87% dự toán, tổng chi ngân sách đạt 65% dự toán.

Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Tính đến ngày 22/9/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 4.950 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch; thu hút 42 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 40,6 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh Bình thông tin hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai (ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn. Theo đó, sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là việc tham gia ý kiến, xử lý công việc trong một số trường hợp còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực phát triển

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, trọng tâm là đề ra các giải pháp đột phá, hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Các ý kiến đi sâu vào việc giải quyết khó khăn tại cơ sở, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phát triển đảng viên và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nội dung sơ kết 9 tháng và gợi ý thảo luận.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thông tin kết quả vận động các lực lượng tham gia xây dựng giao thông nông thôn theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, các ngành, các cấp phải nỗ lực tối đa. Trong đó, khu vực 2 (công nghiệp - xây dựng) phải đạt mức tăng 31%, khu vực 3 (dịch vụ) tăng khoảng 19% và thuế sản phẩm tăng trên 10%.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, các ngành, các cấp phải nỗ lực tối đa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng giám đốc sở, chủ tịch UBND xã, phường làm tốt công tác tham mưu, chủ động khai thác các tiềm năng, dư địa tăng trưởng ngay từ đầu quý IV; tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng lớn như công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại và dịch vụ.

Đồng thời, các tổ công tác cần công khai, minh bạch phương án xử lý đất công, tài sản công dôi dư, quyết tâm không để xảy ra tình trạng lãng phí, bỏ hoang.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân, thảo luận giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, cơ sở nhà, đất dôi dư và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh công tác tổ chức bộ máy và cán bộ là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các nghị quyết, kế hoạch.

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo, trong quý IV/2026, toàn tỉnh sẽ rà soát, đánh giá toàn diện công tác cán bộ từ cấp sở, ngành đến cơ sở để có sự sắp xếp, điều chuyển phù hợp. Các địa phương cần lưu ý việc phân bổ biên chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng.

Mục tiêu cốt lõi là phải bố trí cán bộ đúng sở trường, đúng vị trí để tổ chức thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo. Trong điều kiện thực hiện các nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, không thể tiếp tục làm theo lối mòn cũ mà phải có quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhấn mạnh công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để tạo sự động thuận và phát huy sức mạnh Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và thống nhất thông qua 8 văn bản chỉ đạo quan trọng.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

Hội nghị sơ kết 9 tháng là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo./.