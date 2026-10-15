Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình trọng điểm

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại cuộc họp Tổ giám sát số 01 về theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chiều 15/10.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ giám sát số 01.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 14/10/2026, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước đã giải ngân 3.874 tỷ đồng trong tổng số 23.746 tỷ đồng; dự án tuyến đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi đã giải ngân 1.816,48 tỷ đồng, tương đương 7,3% kế hoạch vốn.

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đã giải ngân hơn 1.332 tỷ đồng, tương đương 6,34% kế hoạch vốn. Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã giải ngân 4.424 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch vốn.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Cà Mau, đã giải ngân 130 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch vốn. Dự án xây dựng Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trong tháng 10. Dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giải ngân 68,5 tỷ đồng, đạt 45,6% kế hoạch vốn.

Quá trình thi công, các công trình gặp khó khăn chủ yếu về ảnh hưởng điều kiện thời tiết bất lợi, thi công trên nền đất yếu và khan hiếm vật liệu cát san lấp.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em

thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em cho biết, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng mắc tại một số vị trí cục bộ do phát sinh trong quá trình triển khai dự án và liên quan đến một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Về công tác phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết thời gian qua, công tác phối hợp được triển khai tốt, nhất là giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, thông tin về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các dự án.

Tuy nhiên, để hạn chế khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu cần rà soát kỹ, có giải pháp phù hợp tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến đường nước, hệ thống thuỷ lợi, tiêu thoát nước và hoạt động sản xuất của người dân; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình. Các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết các yêu cầu của đơn vị thi công, quyết tâm không để khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đây là những công trình trọng điểm phải bảo đảm chất lượng cao nhất. Mục tiêu cuối cùng của các công trình là phục vụ Nhân dân, do đó, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai./.