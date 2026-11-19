Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng chủ trì buổi làm việc, kiểm tra tại Công an xã Xuân Phú.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Công an xã Xuân Phú báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác Công an năm 2026; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an xã. Đặc biệt, Đoàn công tác tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; việc triển khai các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Đồng thời, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình thôn không ma túy và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Công an xã Xuân Phú trong triển khai các mặt công tác, nhất là sự chủ động trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm ma túy. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh địa bàn phức tạp mới.

Nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn dân cư trong công tác phòng, chống ma túy, Phó Giám đốc Công an TP lưu ý, việc chuyển hóa địa bàn phải được thực hiện thực chất, bền vững, lấy hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm tội phạm và sự an toàn, bình yên của nhân dân làm thước đo kết quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; huy động nguồn lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, quyết tâm cùng lực lượng Công an thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển hóa địa bàn về ma túy.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Công an TP và Đoàn kiểm tra, Thượng tá Hồ Quang Đông - Trưởng Công an xã Xuân Phú khẳng định đơn vị sẽ xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động kiểm tra, không chỉ giúp đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả công tác Công an tại cơ sở mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công an thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Xuân Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026, đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn về ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Xuân Phú không ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.