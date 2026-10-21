Quyết tâm đẩy lùi ma túy, xây dựng vùng biên bình yên

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót thường xuyên tuần tra tại các khu dân cư, cửa sông, cửa lạch, cầu cảng, âu thuyền nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đóng quân trên địa bàn nhạy cảm, phức tạp, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý địa bàn, kiểm soát hoạt động trên biển, chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa. Bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy tại các xã Lộc Hà, Thạch Khê, Đồng Tiến và Thạch Lạc.

Ngoài ra, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc ngay từ cơ sở.

Trung tá Lê Hữu Đồng - Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Đến nay, 3/4 xã do đơn vị quản lý đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, ngoại trừ xã Lộc Hà. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp nhằm giữ vững kết quả tại những địa bàn đã đạt chuẩn, đồng thời phấn đấu đưa xã Lộc Hà đạt tiêu chí địa bàn không ma túy trong vài năm tới”.

BĐBP Cửa Sót hướng dẫn người dân sử dụng “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” trên điện thoại di động, góp phần tiếp nhận thông tin kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Đồn Biên phòng Hòa Hải chú trọng xây dựng thế trận bảo vệ an ninh từ cơ sở, gắn công tác quản lý, bảo vệ biên giới với kiểm soát các địa bàn trọng điểm. Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an và quân sự xã Hương Bình tổ chức các đợt tuần tra chung kéo dài 2–3 ngày, tập trung kiểm soát đường biên giới, lòng hồ Đá Hàn, các đường mòn, lối mở và khu vực trọng yếu.

Cùng với đó, lực lượng trinh sát, dân vận thường xuyên bám địa bàn, chủ động trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Người dân thôn Ninh Hòa (xã Hương Bình) được BĐBP Hòa Hải đến tận nhà tuyên truyền và hướng dẫn cách tố giác tội phạm ma túy.

Chị Thái Thị Thanh Tú - thôn Ninh Hòa (xã Hương Bình) chia sẻ: “Trước đây, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra, khiến người dân không khỏi lo lắng. Nay tình trạng này đã được đẩy lùi, bà con ai cũng phấn khởi, yên tâm làm ăn, sinh sống. Chúng tôi mong BĐBP và các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn, để cuộc sống người dân ngày càng bình yên, con em được lớn lên trong môi trường lành mạnh, không vướng vào tệ nạn nguy hiểm này”.

Các lực lượng chức năng xuống thôn Trung Hồng (xã Sơn Hồng) nắm bắt thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn biên giới.

Không chỉ giữ vững kết quả tại các địa bàn đã đạt tiêu chí không ma túy, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, từng bước mở rộng vùng biên an toàn.

Đối với 19 địa phương còn ma túy, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, phân loại địa bàn, nhận diện nguy cơ để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp. Trong đó, cần tập trung cao tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy như xã Sơn Kim 1, xã Vũ Quang, xã Thiên Cầm, phường Hoành Sơn, phường Vũng Áng và một số địa bàn khác.

BĐBP Cầu Treo cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình thương xã Sơn Kim 1 trao đổi kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Địa bàn rộng, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống. Trước tình hình đó, chúng tôi chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường tuần tra đường biên, kiểm soát cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để ngăn chặn tội phạm từ xa. Mỗi năm, đơn vị đấu tranh thành công 10–15 chuyên án, vụ án. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm; phối hợp quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp phá thành công chuyên án Chuyên án HT426 vào tháng 6/2026.

Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn biên giới, vùng biển không ma túy. Đến nay, 4/23 xã, phường biên giới không có ma túy; tình trạng trồng cây thuốc phiện đã được xóa bỏ, tệ nạn ma túy từng bước được kiềm chế.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh giữ vai trò chủ công, phối hợp đấu tranh, triệt phá 92 đường dây ma túy, bắt giữ 132 đối tượng, thu giữ hơn 100 bánh heroin, 374 kg ma túy đá, 650.115 viên ma túy tổng hợp, 74 kg ketamine, 377 kg cần sa và 19 tấn caffein.

Đại tá Phan Mạnh Tâm chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn ma túy từ xa và xây dựng xã, phường biên giới sạch ma túy.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: “Xây dựng địa bàn xã, phường không có ma túy ở khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của BĐBP Hà Tĩnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung tạo chuyển biến cơ bản về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn phức tạp, nâng cao tỷ lệ địa phương không có ma túy, từng bước hướng tới xây dựng địa bàn biên giới Hà Tĩnh sạch ma túy.

Đặc biệt, chúng tôi phối hợp với các địa phương biên giới phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, triệt xóa 100% đối tượng bán lẻ ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Đến năm 2030, phấn đấu cả 23 xã, phường đều không có ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, xây dựng tuyến biên giới Hà Tĩnh an toàn, ổn định và phát triển”.