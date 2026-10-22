Quyết tâm đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc Đồng Nai

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên khảo sát các công trình thủy lợi tại xã Lộc Thạnh. Ảnh: B.Nguyên

Đoàn đã khảo sát thực địa các công trình thủy lợi và công trình cấp nước sạch trên địa bàn các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa gồm: Lộc Thạnh, Lộc Thành, Tân Quan, Phú Trung. Hiện các xã này đều chưa có công trình cấp nước sạch tập trung, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng đào. Do nguồn nước được khai thác phân tán, việc kiểm soát, theo dõi và đánh giá thường xuyên chất lượng nước theo quy chuẩn còn gặp khó khăn.

Khó khăn đầu tư dự án nước sạch nông thôn tại các địa phương trên là do dân cư phân bố trên địa bàn rộng, nhiều khu vực có mật độ dân cư thấp, khoảng cách giữa các hộ và các khu dân cư tương đối lớn. Việc đầu tư dự án và hệ thống đường ống đến toàn bộ các khu dân cư cần nguồn kinh phí lớn, trong khi số hộ có khả năng đấu nối trên từng tuyến có thể không cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác công trình. Theo đó, các địa phương cũng quan tâm thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý đối với sức khỏe, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí đấu nối đối với các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Lộc Thạnh kiến nghị sớm được đầu tư Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, cung cấp nước sạch cho xã Lộc Thạnh và một số xã lân cận. Việc đầu tư dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn nước sạch tập trung, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe nhân dân và từng bước thực hiện chỉ tiêu về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên nghe báo cáo phương án đầu tư dự án nước sạch nông thôn của xã Tân Quan. Ảnh: B.Nguyên

Xã Tân Quan đề xuất Công ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước quan tâm khảo sát, nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống đường ống cấp nước sạch trên địa bàn xã, ưu tiên các tuyến ống cấp nước sạch cho khu dân cư khu vực trung tâm xã Tân Quan, khu vực tập trung cơ quan hành chính, trường học, các công trình công cộng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dân cư. Đối với các khu vực dân cư phân tán, chưa có điều kiện tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, thực hiện các biện pháp xử lý, lọc nước tại hộ gia đình.

Trên địa bàn xã Lộc Thành có 1 công trình cấp nước sinh hoạt dự án thủy lợi Phước Hòa nhưng có quy mô công suất nhỏ, chỉ đáp ứng cho từ 10-15 hộ gia đình sử dụng chủ yếu trong mùa khô. Xã Lộc Thành đề xuất được đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tại địa phương; đầu tư các tuyến ống nước sạch để cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn xã.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên khảo sát các công trình thủy lợi tại xã Phú Trung. Ảnh: B.Nguyên

Xã Phú Trung có công trình thủy lợi hồ Long An, quy hoạch được phê duyệt đầu tư các hồ Phú Trung 2, hồ Phú Trung 3 và hồ Đức Liễu nhưng chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã mong được đầu tư cho các công trình thủy lợi, mở rộng mạng lưới cấp nước từ khu vực lân cận hoặc đầu tư nhà máy cấp nước, hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, hiện phía Bắc Đồng Nai vẫn còn 9 địa phương, chủ yếu là các xã biên giới, vùng sâu chưa có công trình cấp nước sạch nông thôn. Thành phố quyết tâm bằng mọi nguồn lực đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, vùng sâu khu vực phía Bắc. Chương trình khảo sát các công trình thủy lợi, dự án cấp nước tại các xã vùng sâu, biên giới phía Bắc thành phố với mục tiêu có nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trên cơ khảo sát thực tế, lắng nghe báo cáo của các nhà máy nước, của các địa phương về nhu cầu, khó khăn trong thu hút đầu tư dự án cấp nước sạch để đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố đầu tư nước sạch cho các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với nhà máy nước, địa phương xây dựng các phương án đầu tư Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, sớm trình Thành ủy, UBND thành phố để dự án được triển khai sớm.