Quyết tâm đạt thành tích cao tại đại hội thể thao toàn quốc

Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai đến dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên (phường Trấn Biên), thể hiện quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại đại hội.

Tăng tốc trên đường đua thành tích

Những ngày qua, các vận động viên (VĐV) bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện chuyên môn, nâng cao khả năng cạnh tranh và hạn chế sai sót trước khi bước vào đại hội.

Kình ngư Vũ Đặng Nhật Nam (đội tuyển bơi lặn thành phố) cho biết: Từ giữa tháng 4-2026, anh bắt đầu chuẩn bị cho đại hội. Hơn 6 tháng qua, anh cùng đồng đội duy trì lịch tập nghiêm túc, từng bước nâng cao cường độ, hoàn thiện chuyên môn theo giáo án của Ban huấn luyện.

Tại đại hội, anh Nam đăng ký tranh tài ở 2 nội dung: bơi chân vịt cự ly 100m và 400m. Đây là những nội dung đòi hỏi thể lực tốt, kỹ thuật ổn định và khả năng phân phối sức hợp lý. Vì vậy, anh tập trung nâng cao tốc độ, hoàn thiện kỹ thuật, duy trì sự ổn định và chuẩn bị tâm lý thi đấu.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Bùi Anh Vũ cho biết: Công tác chuẩn bị được triển khai chủ động, có trọng tâm, bám sát mục tiêu thành tích. Ngành thể thao thành phố rà soát lực lượng các môn tham dự, chú trọng VĐV chủ lực và những nội dung có khả năng tranh huy chương; đồng thời tăng cường phân công huấn luyện viên phụ trách, theo dõi tiến độ tập luyện và đánh giá phong độ từng VĐV.

Các bộ môn xây dựng chương trình huấn luyện theo từng giai đoạn, phù hợp đặc thù chuyên môn và lịch thi đấu, tập trung hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, bản lĩnh và tâm lý. Với những môn có khả năng giành huy chương, thành phố ưu tiên điều kiện tập luyện, trang thiết bị và nguồn lực cần thiết.

Hướng đến mục tiêu “tốp 10” toàn quốc

Những năm qua, thể thao thành tích cao Đồng Nai duy trì phát triển ở nhiều môn, từng bước khẳng định năng lực tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đoàn thể thao Đồng Nai giành 32 huy chương vàng (HCV), 24 huy chương bạc (HCB) và 35 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng 6 toàn đoàn. Kết quả này là cơ sở để thành phố tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích cao tại kỳ đại hội năm nay.

Năm 2025, các đội tuyển thể thao thành phố tham gia 167 giải đấu, giành 1.157 huy chương, gồm: 358 HCV, 345 HCB và 454 HCĐ. Trong 9 tháng của năm 2026, các đội tuyển tham gia 134 giải, giành 836 huy chương tại các giải quốc tế, giải vô địch quốc gia.

Phát biểu tại lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ngày 16-10, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ THỊ NGỌC LOAN, Trưởng đoàn thể thao Đồng Nai yêu cầu các thành viên chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Mỗi huấn luyện viên, VĐV cần nêu cao ý chí, bản lĩnh, thi đấu trung thực, cao thượng, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân và quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Những kết quả này cho thấy lực lượng thể thao thành phố đã tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, đại hội thể thao toàn quốc quy tụ các VĐV xuất sắc của các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, với tính cạnh tranh cao. Do đó, xác định đúng thế mạnh, lựa chọn nội dung trọng điểm và xây dựng chiến thuật phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu thành tích của đoàn.

Qua rà soát kết quả thi đấu những năm gần đây, lực lượng hiện có và khả năng cạnh tranh ở từng nội dung, Đồng Nai xác định thế mạnh ở các môn: wushu, vovinam, điền kinh, judo, lặn, cầu mây, xe đạp, jujitsu, kickboxing, boxing, võ cổ truyền, thể hình... Đây là những môn được kỳ vọng đóng góp nhiều huy chương nhờ lực lượng VĐV được đầu tư, có kinh nghiệm thi đấu và nội dung sở trường.

Các môn như: bắn súng, cử tạ, đua thuyền, karate, taekwondo, kurash, pencak silat, muay và vật cũng được kỳ vọng tạo đột phá. Thành phố chú trọng đánh giá khả năng tranh huy chương, nhận diện đối thủ trực tiếp và xây dựng phương án thi đấu cụ thể, tránh dàn trải nguồn lực.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh, công tác chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao năm 2026. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đã chủ động tham mưu sở xây dựng kế hoạch, rà soát lực lượng, tổ chức huấn luyện, tập huấn, thi đấu cọ xát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn.

Đoàn thể thao thành phố có 780 thành viên, gồm 15 trưởng đoàn phụ trách các đoàn, môn thể thao; 143 huấn luyện viên và 622 VĐV. Đoàn đăng ký tranh tài ở 40/48 môn với 751/973 nội dung thi đấu. Trên cơ sở đánh giá lực lượng, thành tích chuyên môn và khả năng cạnh tranh, đoàn đặt mục tiêu giành từ 30-32 HCV, 30-35 HCB và 40-45 HCĐ, phấn đấu nằm trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu trong tổng số 36 tỉnh, thành phố, ngành tham dự đại hội.