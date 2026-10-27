Quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải qua) cùng lãnh đạo HĐND, UBND thành phố tặng cờ chúc đoàn thể thao Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: PHI NÔNG

Tự tin hướng đến đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Trước thềm đại hội, khí thế nỗ lực tập luyện, quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới lan tỏa rộng khắp trong ngành thể thao Đà Nẵng. Có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên thành phố tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu đại hội.

Đua thuyền là môn được kỳ vọng mang về từ 10 Huy chương Vàng cho thể thao thành phố. Ông Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền cho biết, đội thi đấu ở các nội dung đua thuyền rowing, canoeing, thuyền buồm và truyền thống, với lực lượng hơn 100 tay chèo.

Bên cạnh các tay chèo kinh nghiệm, nhiều vận động viên trẻ tiềm năng được tạo điều kiện thử sức tại đại hội. Sau thời gian tập luyện giáo án riêng, các vận động viên đạt phong độ cao và hướng đến đại hội với sự tự tin cùng quyết tâm cao nhất. Thành tích tốt tại các giải đấu trong nước và quốc tế từ đầu năm 2026 đến nay cũng mang đến khí thế cho đội.

Điền kinh cũng là một trong những môn thế mạnh được kỳ vọng đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng tại kỳ đại hội lần này. Huấn luyện viên phụ trách môn điền kinh Trần Anh Hiệp chia sẻ, đội tham gia với 42 vận động viên, thi đấu ở các nội dung chạy, nhảy xa, nhảy sào, đi bộ, ném búa, ném đĩa… Đây là các nội dung được thành phố đầu tư, tạo nhiều điều kiện để phát triển trong những năm qua.

Hướng đến kỳ đại hội thành công, các tổ chuyên môn của đội tham gia tập huấn trong và ngoài nước; trong đó tổ đi bộ vừa có chuyến tập huấn bổ ích tại Trung Quốc.

Ngoài ra, các môn võ như karate, taekwondo, pencak silat, wushu, Vovinam, võ cổ truyền… cũng có nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương. Nhiều võ sĩ của thành phố chứng minh kinh nghiệm, bản lĩnh, chinh phục thành công giải đấu cấp quốc gia và quốc tế từ đầu năm 2026 đến nay.

Huấn luyện viên đội tuyển Pencak silat Lê Thị Hồng Ngoan thông tin, đội dự đại hội với 7 vận động viên giàu kinh nghiệm và thành tích thi đấu. Ban huấn luyện tạo điều kiện cho các võ sĩ duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt trước và trong quá trình tranh tài tại đại hội để cạnh tranh Huy chương Vàng.

Đại diện các đội tuyển ký cam kết nỗ lực thi đấu tại đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

Phát huy niềm tự hào Đà Nẵng

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện lớn nhất của thể thao thành tích cao trong nước, là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện và khẳng định tài năng thể thao của các địa phương; đồng thời là nơi hội tụ ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Có thể cảm nhận khí thế lan tỏa tại lễ xuất quân khi ngành thể thao thành phố cùng các huấn luyện viên, vận động viên và thành viên của đoàn bày tỏ tinh thần quyết tâm cao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố giúp các huấn luyện viên, vận động viên có môi trường tập luyện và thi đấu tốt nhất. Với khí thế lan tỏa, ngành thể thao thành phố sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, việc tham gia đại hội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố. Mỗi huấn luyện viên, vận động viên có mặt tại đại hội đều đại diện cho ý chí, bản lĩnh, tinh thần vượt khó và hình ảnh con người Đà Nẵng năng động, kỷ cương, nghĩa tình, giàu khát vọng vươn lên.

Mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm khi đại diện cho thành phố tham gia đại hội; nêu cao tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến, quyết tâm thi đấu bằng tất cả khả năng, bản lĩnh và nghị lực, vì màu cờ sắc áo và niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.