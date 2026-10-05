Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng 10,33%, ngành xây dựng tăng 13,63%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chín tháng đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 4 tỷ USD. Những kết quả đó cho thấy các động lực tăng trưởng của Thủ đô đang được khơi thông. Sức mua, du lịch, đầu tư, xây dựng, sản xuất công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo thêm lực đẩy cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, tính chung chín tháng của năm 2026, GRDP tăng 8,85%, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng 9,73%. GRDP quý III tăng 10,02%, nhưng vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%. Trong 20 ngành kinh tế cấp I, mới có năm ngành đạt hoặc vượt kịch bản, còn 15 ngành chưa đạt, trong đó có những ngành quy mô lớn, tác động mạnh đến tăng trưởng.

Đây là sức ép lớn, nhưng cũng là động lực để Hà Nội tăng tốc trong quý IV. Thành phố đã xác định rõ yêu cầu rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, tính toán giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và phân bổ tới từng sở, ban, ngành, xã, phường. Trọng tâm là tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm; kiểm đếm tiến độ đến từng dự án, từng chủ đầu tư; tháo gỡ ngay những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công. Cùng với đẩy mạnh đầu tư công, Hà Nội cần khơi thông dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy các nguồn vốn này nhanh chóng chuyển hóa thành sản xuất, kinh doanh và giá trị tăng thêm cho nền kinh tế. Lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và những dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV, xử lý nhanh các khó khăn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động và logistics, đồng thời, tiếp tục kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch, công nghiệp văn hóa; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điểm mấu chốt của giai đoạn nước rút là đột phá phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương công vụ. Thành phố không thể đạt mục tiêu tăng trưởng bằng những kế hoạch chung chung, mà phải chuyển mục tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Quý IV sẽ là thời điểm kiểm chứng năng lực hành động của bộ máy. Nếu các nguồn lực được khơi thông nhanh, giải ngân thực chất, doanh nghiệp được tiếp sức để mở rộng sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ tiếp tục được kích hoạt, Hà Nội có cơ sở để tạo một bước tăng tốc mạnh trong những tháng cuối năm.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026 không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế. Với quy mô kinh tế lớn, Hà Nội có vai trò quan trọng đối với thu ngân sách, đầu tư, tiêu dùng và những cân đối lớn của cả nước. Bởi vậy, quyết tâm về đích hai con số cũng là trách nhiệm của Thủ đô đối với sự phát triển chung của đất nước.