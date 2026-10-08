Học sinh Trường THPT Núi Thành thể hiện quyết tâm chinh phục “S-Race School Online 2026”. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ngay từ buổi sáng đầu tiên mở đăng ký “S-Race School Online 2026”, Trường THPT Núi Thành (xã Núi Thành) là đơn vị đầu tiên của thành phố vượt mốc 1.000 thành viên, nhanh chóng góp mặt trong nhóm những đơn vị có số lượng đăng ký nổi bật trên toàn quốc.

Với lực lượng và tinh thần quyết tâm thể hiện ngay từ những ngày đầu, trường đang là cái tên đáng chú ý ở hạng mục nhóm trường THPT mùa giải năm nay.

Tại chiến dịch truyền thông “Trường học khỏe mạnh” năm 2025, Trường THPT Núi Thành có 375 thành viên tham gia và giành giải “Trường học năng động” dành cho đơn vị có nhiều thành viên tham gia nhất. Những hình ảnh được chia sẻ từ trường cũng mang đến nhiều màu sắc về hoạt động thể thao và đời sống học đường.

Từ khí thế được lan tỏa sâu rộng, Trường THPT Núi Thành đang nỗ lực thi đấu để về đích “S-Race School Online 2026” với thành tích tốt nhất.

Thầy Nguyễn Tấn Triều, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đặt mục tiêu tất cả học sinh và thầy cô nhà trường hưởng ứng giải. Qua đó, đưa phong trào thể dục - thể thao trong học đường lan tỏa sâu rộng.

Trường THPT Phan Bội Châu (phường Hương Trà) hiện đã vượt 2.000 thành viên. Đây là năm thứ hai nhà trường tham gia giải.

Với phong trào thể thao được duy trì qua nhiều hoạt động trong năm học, trường sớm triển khai thông tin tới học sinh và góp mặt trong nhóm 10 đơn vị đầu tiên trên toàn quốc đạt 1.000 thành viên ngay từ ngày đầu mở đăng ký và tăng lên hơn 2.000 thành viên chỉ sau một tuần.

Thầy giáo Trần Văn Ba, Bí thư Đoàn trường chia sẻ, Đoàn trường đã chủ động triển khai từ sớm, phối hợp giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp phổ biến thông tin, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh đăng ký. Khi thử thách chính thức bắt đầu từ ngày 3/10, nhà trường phát động học sinh duy trì chạy bộ với mục tiêu trung bình 1km/người/ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tham gia giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần hình thành thói quen rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Trong thời gian diễn ra thử thách, học sinh, thầy cô, cán bộ, nhân viên tham gia đạt hoặc vượt mốc đặt ra của nội dung thi đấu đăng ký được tính là hoàn thành thử thách. Sau khi hoàn thành thử thách, Ban tổ chức căn cứ vào tổng số quãng đường chạy học sinh/thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên tích lũy để xếp hạng.

“S-Race School Online 2026” thi đấu từ ngày 3/10 - 5/11, gồm nội dung: cá nhân nam, nữ THCS 30km; cá nhân nam, nữ THPT 45km; cá nhân thầy/cô giáo 60km. Nội dung nhóm trường tiểu học, THCS, THPT có 1.000km.