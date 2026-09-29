Quyết tâm chinh phục kiến thức biển, đảo

Em Phạm Trung Kiên (học sinh lớp 8A, Trường THCS Doãn Khuê, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) đoạt giải nhất vòng thi cấp tỉnh, bộc bạch: “Nhìn các bạn bước lên bục nhận giải ở vòng chung kết, em cảm phục các bạn nhưng cũng thấy tiếc cho chính mình. Kết quả vòng thi chung kết cấp khu vực tại Hải Phòng, đội thi Sao Biển của chúng em thiếu sự tập trung và quyết tâm ở những giây phút quyết định nên chỉ đoạt giải ba”.

Các đại biểu và những học sinh đoạt giải vòng thi cấp tỉnh tại Ninh Bình, tháng 4-2026.

Học sinh Đoàn Trọng Bách (lớp 8A, Trường THCS Vĩnh Am, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) bày tỏ: “Em rất mong các chú Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Nếu được tham gia thi lần nữa, chắc chắn đội của trường em sẽ quyết tâm tìm hiểu sâu kỹ kiến thức biển, đảo để thi đạt kết quả cao hơn”.

Đồng hành với học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các thầy, cô giáo phụ trách đội tuyển tại các trường THCS thấu hiểu sự quyết tâm, nỗ lực, hứng khởi và cả những giọt nước mắt tiếc nuối của học trò. Cô giáo Phạm Thị Kim Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ích Mộc (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) chia sẻ: “Khi thấy các em buồn vì kết quả thi chưa như ý, chúng tôi rất đồng cảm vì biết các em đã rất nỗ lực, nghiêm túc trong ôn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi. Qua mỗi lần thi ở các cấp, không chỉ kiến thức của các em được nâng lên mà tình yêu biển, đảo cũng được bồi đắp sâu sắc hơn. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 đã khép lại, dù chưa được giải cao như mong muốn nhưng giá trị lớn nhất mà các em nhận được chính là bài học về sự chuẩn bị chu đáo; là những kiến thức và tình yêu biển, đảo; là sự hiểu biết và tình cảm dành cho lực lượng CSB cùng những người làm nhiệm vụ trên biển; là tinh thần trách nhiệm với biển, đảo của Tổ quốc”...

Thầy giáo Nguyễn Văn Hưng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Giao Tân (xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) trực tiếp hướng dẫn học sinh ôn luyện từ vòng thi cấp trường đến cấp khu vực, bày tỏ: “Kiến thức về biển, đảo rất nhiều, từ lịch sử, địa lý đến các văn bản pháp luật quốc tế... Việc các em đã quyết tâm và cố gắng ôn luyện được nhà trường và mọi người ghi nhận, biểu dương; dù chưa đạt giải cao nhưng qua cuộc thi đã giúp các em hiểu biết hơn rất nhiều. Những kiến thức đó sẽ là hành trang bổ ích theo các em trên con đường học tập và lao động, công tác sau này. Đặc biệt, qua đây giúp các em học sinh càng thêm yêu biển, đảo Tổ quốc”.