Quyết tâm cao nhất sớm 'về đích' công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Trên địa bàn xã Thường Tín đang thực hiện 13 dự án trọng điểm với tổng diện tích thu hồi khoảng 1390,07ha, liên quan đến khoảng 13.600 hộ dân. Đến nay, UBND xã Thường Tín đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.339,13ha, liên quan đến khoảng 10.900 hộ gia đình.

“Nói đến “đặc sản” của xã Thường Tín chúng tôi suốt thời gian vừa qua không thể thiếu công tác GPMB, đặc biệt những dự án lớn của đất nước, Thủ đô”, ông Đặng Văn Thành nói vui. Tâm điểm trong đó là Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín (ngoài cùng bên trái) kiểm tra các công trình trọng yếu trên địa bàn

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn xã Thường Tín khoảng 1.328,73 ha, liên quan khoảng 12.000 hộ gia đình, cá nhân; có khoảng 3.940 ngôi mộ phải di chuyển. Ngoài ra, trong phạm vi dự án có các công trình trường học, tín ngưỡng, tâm linh và hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển, hoàn trả.

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, xã Thường Tín đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, Quyết định thu hồi đất 1.315 ha, đạt khoảng 99%. Diện tích còn lại 13.73ha gồm đất ở 6,8 ha; đất nông nghiệp, phi nông nghiệp 6.93ha.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng

“Phía trước của công tác triển khai GPMB phục vụ Dự án trọng điểm này còn nhiều việc phải làm”, đại diện xã Thường Tìn chia sẻ. Đơn cử như đối với diện tích đất ở; tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi phải GPMB là 6,8 ha là đất ở của 497 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn Hiền Giang, Nhân Hiền, Hòa Bình, Thụy Ứng, Hà Liễu, Văn Giáp, Văn Hội. Thời gian qua, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thường Tín tổ chức hội nghị họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Dự kiến khu vực tái định cư đã được UBND thành phố, các sở ban ngành chấp thuận...

Lãnh đạo xã tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền người dân để có được mặt bằng sạch phục vụ các dự án trọng điểm

Đến nay UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 352/497 hộ có đất ở thôn Nhân Hiền 77 hộ, thôn Hòa Bình 79 hộ, thôn Hiền Giang 196 hộ, còn lại các hộ gia đình khác đang tiếp tục phối hợp cùng đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện để ban hành thông báo thu hồi đất.

Tổ công tác đã thực hiện công tác điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm tại thôn Nhân Hiên, thôn Hòa Bình và đang xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC tại thôn Hòa Bình.

”Tuy nhiên, khó khăn về việc xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất liên quan đến việc mua bán trái thẩm quyền, lấn chiếm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”, đại diện UBND xã Thường Tín nhìn nhận.

Vấn đề khác đặt ra đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại; Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2013, nhân dân hai thôn Thụy Ứng và Nhân Hiền đã tự nguyện đóng góp một phần diện tích đất nông nghiệp (đất được giao theo Nghị định 64/CP) để xã, thôn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi chung bao gồm: đường giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi (kênh mương), nghĩa trang và xây dựng các công trình phúc lợi.

Tại thôn xã Hiền Giang (cũ) nay là xã Thường Tín, sau khi hoàn thành công tác DĐĐT, các hộ dân tại xã có đơn thư kiến nghị, yêu cầu chính quyền trả lại phần diện tích đất nông nghiệp đã đóng góp làm công trình công cộng nêu trên.

Để ổn định tình hình địa phương và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, UBND xã Hiền Giang thời điểm năm 2015 đã ban hành Quyết định bù trả diện tích đất nông nghiệp tương đương cho các hộ gia đình từ quỹ đất công ích do UBND xã quản lý nhằm thay thế cho phần diện tích đất nông nghiệp cũ người dân đã góp làm giao thông, thủy lợi, phúc lợi và nghĩa trang.

Khi Nhà nước triển khai công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại khu vực đất thuộc thôn Nhân Hiền đối với phần diện tích đất nông nghiệp đất đã góp làm đường giao thông, thủy lợi từ năm 2012 - 2013 hiện nay bị thu hồi vào dự án (diện tích đã nhận bù trả theo Quyết định của xã) các hộ dân đòi hỏi phải được bồi thường, hỗ trợ với lý do đây vốn là đất giao theo Nghị định 64/CP của gia đình.

Tại thôn Thụy ứng, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất nông nghiệp giai đoạn 2012 – 20, người dân đã tự nguyện đóng góp một phần diện tích đất nông nghiệp (đất được giao theo Nghị định 64/CP) để xã, thôn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi chung bao gồm: đường giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi (kênh mương), nghĩa trang và xây dựng các công trình phúc lợi.

Khi Nhà nước triển khai công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại khu vực đất thuộc thôn Thụy Ứng Đối với phần diện tích đất nông nghiệp đất đã góp làm đường giao thông, thủy lợi từ năm 2012 - 2013 hiện nay bị thu hồi vào dự án (diện tích đã nhận bù trả theo Quyết định của xã) các hộ dân đòi hỏi phải được bồi thường, hỗ trợ với lý do đây vốn là đất giao theo Nghị định 64/CP của gia đình.

“Quan điểm của UBND xã, về mặt pháp lý, diện tích đất người dân đã góp làm công trình công cộng (giao thông, thủy lợi, nghĩa trang) từ năm 2012-2013 về nguyên tắc, quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất cũ đã chấm dứt và chuyển thành đất công cộng do UBND xã quản lý. Do đó, việc người dân đòi bồi thường là chưa phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai hiện hành.

Về mặt thực tế tại địa phương, do hồ sơ lưu trữ qua các thời kỳ DĐĐT chưa thực sự đồng bộ; các Quyết định bù trả diện tích của UBND xã trước đây chưa được cập nhật, chỉnh lý triệt để trên Bản đồ địa chính và Sổ địa chính của huyện; dẫn đến người dân còn thắc mắc, hoài nghi…

Đây là những vấn đề, thực trạng mà xã Thường Tín đã nhìn nhận rõ, và đang tích cực phối hợp cùng các ban, ngành chức năng tập trung tháo gỡ, để nhanh nhất có thể hoàn tất công tác GPMB theo phương châm: vừa đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo quyền –lợi ích hợp pháp của người dân.

Đóng góp quan trọng cho thành công bước đầu của công tác giải phóng mặt bằng

Công an xã Thường Tín luôn đồng hành những nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, điều quan trọng nhất trong quá trình GPMB phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn xã đến thời điểm này, là không hình thành, phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Thành công bước đầu ấy, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an cơ sở cũng như các phòng chức năng CATP Hà Nội. Công tác nắm người, nắm tình hình, điều tra cơ bản hay nhận định, phân tích để từ đó chủ động mọi phương án đảm bảo an ninh, trật tự...đã được Công an xã thực hiện hết sức bài bản, từ tham mưu, báo cáo đến trực tiếp triển khai. Từ ngày 01/7/2025 đến nay, khối lượng công việc của cấp xã nói chung hết sức lớn; và công tác Công an đòi hỏi càng nặng nề, áp lực. Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã ghi nhận Công an xã Thường Tín đã phát huy tốt sự chủ động, trách nhiệm; đặc biệt, không để "đến sau" trước những vấn đề liên quan trực tiếp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.