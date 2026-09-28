Quyết tâm cao hơn nữa trong phòng, chống bệnh sốt rét

Ngày 28-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai kế hoạch 100 ngày xét nghiệm, sàng lọc phòng, chống và loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, qua 45 ngày triển khai kế hoạch, 5 xã: Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh đã thành lập 11 điểm chốt kiểm soát người dân ra, vào rừng; tổ chức phát thanh trên loa 2 lần/ngày và tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng nguy cơ về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét… Đồng thời, ngành y tế đã phối hợp với 5 xã thực hiện lấy 1.688 mẫu máu để xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét, qua đó phát hiện 28 ca mắc bệnh không có triệu chứng bệnh (người lành mang trùng).

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Y tế nêu những khó khăn khi triển khai kế hoạch như: Việc ký cam kết đối với người dân ra, vào rừng ở một số xã còn mang tính hình thức; các chốt kiểm soát chưa đánh giá được việc tuân thủ của người dân; nhiều người dân ở lại trong rừng dài ngày nhưng các địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để...

Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; rà soát, cập nhật danh sách đối tượng nguy cơ và báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hằng tuần cho Sở Y tế. Đồng thời, có các giải pháp mạnh mẽ để người dân tuân thủ việc không cho trẻ em vào rừng, người lớn vào rừng làm việc phải ra khỏi rừng trước 17 giờ hằng ngày…

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh sốt rét thời gian qua. Đồng chí lưu ý kết quả 45 ngày triển khai kế hoạch cho thấy nguy cơ lây lan bệnh sốt rét trên địa bàn còn cao; việc triển khai kế hoạch tại một số nơi còn những kẽ hở cần sớm được khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và tập trung cao hơn nữa, chủ động tìm các giải pháp phù hợp với thực tiễn để công tác phòng, chống bệnh sốt rét đạt hiệu quả cao nhất. Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ động tham mưu các giải pháp phòng, chống bệnh sốt rét; bám sát thực tiễn tại cơ sở. Đồng thời, chủ động phối hợp, bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để triển khai dự án điều trị dự phòng bệnh sốt rét cho các nhóm nguy cơ.

Lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Các địa phương phải xây dựng và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh sốt rét một cách toàn diện, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Trong đó, cần tăng cường quản lý người dân đi rừng, vào rẫy, ngủ lại qua đêm; có biện pháp xử lý phù hợp, kiên quyết đối với những trường hợp không tuân thủ các quy định phòng bệnh. Song song đó, phối hợp với ngành y tế thành lập các tổ liên ngành, đến tận các hộ dân ở khu vực rừng, rẫy để kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bệnh sốt rét…