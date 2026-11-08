Quyết tâm cao, hành động thực chất

Nghị quyết nhấn mạnh, năm 2027 phải là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Viết Thành

Việc Quốc hội quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng cao như vậy là sự tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2026, đồng thời xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhìn vào số liệu thống kê cho thấy, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, riêng quý III-2026 tăng 9,95%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%. Dự kiến, cả năm có 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Những kết quả này cho thấy nền kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển và có thêm dư địa để tăng tốc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới, đất nước không thể chỉ dừng ở việc duy trì đà tăng trưởng mà cần tạo ra bước chuyển mạnh mẽ hơn về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 vừa kế thừa thành quả năm 2026, vừa thể hiện quyết tâm tạo đột phá, đưa đất nước bước vào quỹ đạo phát triển cao hơn.

Do đó, tăng trưởng hai con số không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Trong đó, Đảng xác định mục tiêu, định hướng chiến lược; Quốc hội hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản; Chính phủ tổ chức điều hành; chính quyền địa phương chủ động triển khai; cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp tạo ra của cải, giá trị cho nền kinh tế. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải chuyển quyết tâm thành nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ và kết quả rõ ràng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, trước hết Chính phủ cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội bằng các chương trình và kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Trong đó, điều hành tăng trưởng phải gắn chặt với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, tránh chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng phát triển.

Đối với Hà Nội, yêu cầu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hai con số trong năm 2027 càng đòi hỏi thành phố phải phát huy vai trò đầu tàu, chủ động tạo lập các động lực tăng trưởng trong hai tháng cuối năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026, thành phố tập trung rà soát từng ngành, lĩnh vực, nhận diện rõ dư địa và những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng, từ đó xây dựng kịch bản điều hành cụ thể, không để lỡ cơ hội phát triển.

Trọng tâm trước mắt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng đơn hàng và doanh thu; đồng thời kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Thành phố đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhưng không chạy theo tỷ lệ giải ngân đơn thuần mà phải gắn với khối lượng thi công thực tế, tiến độ giải phóng mặt bằng và hiệu quả sử dụng vốn. Những dự án chậm triển khai, kéo dài cần được rà soát, phân loại để có giải pháp xử lý dứt điểm...

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để đất nước tạo bước chuyển về chất trong mô hình phát triển. Cơ hội ấy chỉ trở thành hiện thực khi quyết tâm chính trị được chuyển hóa thành hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất; khi thể chế được khơi thông, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển.