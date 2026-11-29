Quảng Trị xác định giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển - Ảnh: Q.V

Tăng tốc trên các công trình, dự án

Thời điểm này, tại công trình đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3 (phường Đồng Hới), không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hiện nay, một số hạng mục trên đoạn đường này đã thảm bê tông nhựa, những vị trí khác tiếp tục được lu lèn, hoàn thiện nền và mặt đường.

Ông Võ Doãn Hùng, Giám đốc Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thông tin, khối lượng công việc còn lại khá lớn. Tranh thủ những ngày thời tiết tương đối thuận lợi, chủ đầu tư tập trung nhân lực, đôn đốc các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại; trong đó, trọng tâm là thảm bê tông nhựa đoạn đường từ cầu Nhật Lệ 3 đến cuối tuyến, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh.

Tại Khu Kinh tế Hòn La (xã Phú Trạch) hiện đang triển khai 2 dự án đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước, gồm: Dự án Khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực Vịnh Hòn La và dự án Xây dựng và nâng cấp tuyến đường ra cảng Hòn La.

Đến nay, dự án Khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực Vịnh Hòn La với tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng đã được bố trí vốn 16 tỉ đồng. Các đơn vị đang tích cực triển khai thi công; giá trị giải ngân đạt 88%, dự kiến cuối năm 2026 sẽ giải ngân 100%. Đối với dự án Xây dựng và nâng cấp tuyến đường ra cảng Hòn La, với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng, trong đó vốnđã được bố trí 3 tỉ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã giải ngân 100% số vốn được bố trí, đồng thời đang lập bản vẽ thi công và tổ chức giải phóng mặt bằng để sẵn sàng triển khai đấu thầu khi tiếp tục được bố trí vốn.

Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân hiện đã giải ngân được 79,15% vốn được bố trí - Ảnh: Q.V

Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở (PTNT TH và THCS) Kim Ngân và dự án Trường PTNT TH và THCS Trường Sơn cũng là những công trình, dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh thi công; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Theo Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Xuân Đạt, năm 2026, dự án Trường PTNT TH và THCS Kim Ngân được bố trí số vốn là 42,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương; đến ngày 25/11, dự án đã giải ngân được 33,323 tỉ đồng, đạt 79,15% vốn bố trí. Đối với dự án Trường PTNT TH và THCS Trường Sơn, kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2026 là 67,01 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Đến nay, dự án đã giải ngân được 55,787 tỉ đồng, đạt 83,25% vốn bố trí.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, sở sẽ quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; xây dựng, cập nhật tiến độ thi công chi tiết theo tuần, tháng đối với từng hạng mục, chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch được duyệt. Trong đó, ưu tiên thi công các khối nhà chính phục vụ nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Phấn đấu trong năm 2026, triển khai thi công toàn bộ các khối nhà và hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi hợp đồng.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao đến nay là 7.170,732 tỉ đồng, trong đó giao đầu năm là 4.686,842 tỉ đồng, bổ sung trong năm là 2.483,89 tỉ đồng.

Tính đến ngày 19/11/2026, số vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh còn lại chưa phân bổ là 63,141 tỉ đồng, đều thuộc nguồnvốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, vốn trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán 10,441 tỉ đồng và dự kiến bố trí các dự án sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư 52,7 tỉ đồng. Mặt khác, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 đến thời điểm hiện tại là 5.147,110 tỉ đồng.

Về tiến độ giải ngân, tính đến ngày 19/11/2026, tỉnh đã thực hiện giải ngân 4.870,442 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 67,9% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó ngân sách địa phương giải ngân 3.312,371 tỉ đồng, đạt 80,5% kế hoạch, ngân sách trung ương giải ngân 1.371,091 tỉ đồng, đạt 55,8% kế hoạch. Đồng thời giải ngân kế hoạch vốn kéo dài là 3.200,648 tỉ đồng, đạt 62,2% so với kế hoạch vốn được giao.

Công trình đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3 (phường Đồng Hới) đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại - Ảnh: Q.V

Kết quả thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến song áp lực trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Đáng chú ý, kết quả giải ngân giữa các đơn vị, địa phương còn khoảng cách đáng kể. Một số chủ đầu tư đăng ký chỉ tiêu giải ngân nhưng không phát sinh giải ngân hoặc thực hiện không đạt mức đăng ký; nhiều đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh nhưng không đăng ký chỉ tiêu giải ngân tuần.

Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục ngay; không để tiếp tục xảy ra tình trạng đăng ký chỉ tiêu giải ngân thiếu sát thực tế, không thực hiện được chỉ tiêu đăng ký hoặc không đăng ký chỉ tiêu giải ngân theo yêu cầu.

Tỉnh Quảng Trị cũng xác định, việc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng trọng điểm đóng vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng không gian phát triển và góp phần hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả năm. Trong bối cảnh khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc tiến độ, mà còn phải tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, điều chuyển vốn kịp thời và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, trong đó lấy kết quả và chất lượng công trình làm thước đo.

Với phương châm “quyết tâm cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm rõ ràng”, phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao, bảo đảm nguồn lực đầu tư sử dụng hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành và khả năng thanh toán của từng dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm giải ngân theo tiến độ.

Trên cơ sở chỉ tiêu giải ngân tháng 11/2026 được UBND tỉnh giao, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tuần, đăng ký chỉ tiêu giải ngân sát với khả năng thực hiện, bảo đảm tính khả thi và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu đã đăng ký. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết hằng tuần từ nay đến hết thời hạn giải ngân theo quy định; thường xuyên theo dõi, đối chiếu kết quả thực hiện với kế hoạch đã đăng ký, kịp thời cập nhật, điều chỉnh tiến độ giải ngân của các tuần tiếp theo khi có biến động, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân được giao.

Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là mục tiêu bắt buộc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Vì vậy, tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm không chỉ là yêu cầu hoàn thành kế hoạch vốn mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp, ngành, chủ đầu tư trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.