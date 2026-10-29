Quyết sách trúng, khơi thông nguồn lực phát triển

Từ yêu cầu đó, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các yêu cầu phát triển cấp bách của Thủ đô.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Viết Thành

Với 22 nội dung thuộc 4 nhóm trọng tâm, các quyết sách được xem xét tại kỳ họp cho thấy rõ định hướng xuyên suốt: Vừa tháo gỡ những vướng mắc trước mắt, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Nổi bật là các nội dung liên quan đến xử lý tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án; bố trí quỹ nhà ở xã hội cho các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm... Đây đều là những vấn đề phức tạp, gắn trực tiếp với hiệu quả quản lý đô thị, sử dụng đất đai và yêu cầu hài hòa giữa phát triển với bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Một điểm đáng chú ý của kỳ họp là cách tiếp cận đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động lâu dài và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Câu chuyện về cơ chế đặc thù đầu tư đường sắt đô thị là một ví dụ tiêu biểu. Theo nội dung được phản ánh trong bản thảo, một số vấn đề liên quan đến căn cứ pháp lý, nguồn vốn, điều khoản hợp đồng, nhân lực và phương án vận hành vẫn cần được làm rõ. Trước yêu cầu đó, HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố bổ sung hồ sơ, thông tin để đại biểu nghiên cứu, đồng thời thống nhất kéo dài kỳ họp thêm một buổi để tiếp tục xem xét.

Diễn biến này cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của cơ quan dân cử: Quyết liệt không có nghĩa là quyết định bằng mọi giá. Với những nội dung đã đủ căn cứ, cần khẩn trương quyết định để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Nhưng đối với những dự án có quy mô lớn, sử dụng nguồn lực công và tạo ra tác động trong nhiều năm, chất lượng chuẩn bị phải được đặt lên hàng đầu. Những vấn đề chưa được giải trình thấu đáo cần tiếp tục làm rõ, bởi một quyết định thiếu căn cứ không chỉ tiềm ẩn rủi ro trong quá trình triển khai, mà còn có thể kéo giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực và để lại hệ lụy lâu dài. Vì thế, yêu cầu bổ sung hồ sơ, tiếp tục thẩm tra không phải là sự chậm trễ trong quyết định mà là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm và sự thận trọng cần thiết trước những vấn đề hệ trọng của Thủ đô.

Tuy nhiên, quyết sách đúng mới chỉ là điều kiện cần. Giá trị của một nghị quyết không dừng lại ở thời điểm được thông qua, mà chỉ thực sự được khẳng định khi đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực. Điều đó đặt ra yêu cầu cao đối với khâu tổ chức thực hiện, trước hết là trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên hành trình hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược, Hà Nội không chỉ cần những quyết sách đủ tầm để tháo gỡ điểm nghẽn, mà còn cần một bộ máy đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động để biến chủ trương thành kết quả. Khơi thông nguồn lực vì thế không chỉ là mở rộng dư địa đầu tư, mà còn là chủ động loại bỏ những rào cản không cần thiết, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm mọi quyết định đều hướng tới mục tiêu phát triển đã xác định.

Mỗi nghị quyết cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai rõ ràng, xác định cụ thể nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ thực hiện và kết quả đầu ra. Quan trọng hơn, cần tránh tình trạng coi việc hoàn thành thủ tục là hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiến độ hành chính thay cho hiệu quả thực tế. Một dự án phải được đánh giá không chỉ bằng việc hoàn tất các khâu chuẩn bị, mà còn bằng tiến độ triển khai, hiệu quả khai thác và giá trị mang lại. Một chính sách an sinh phải được kiểm chứng bằng khả năng tiếp cận của chính đối tượng thụ hưởng...

Suy cho cùng, tầm vóc của một quyết sách không nằm ở những lời khẳng định về ý nghĩa hay mục tiêu, mà được đo bằng những điểm nghẽn thực sự được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông và sử dụng hiệu quả, cùng những lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng. Đó cũng chính là thước đo để kiểm chứng tinh thần hành động của kỳ họp thứ bảy bằng kết quả cụ thể trong thực tiễn, góp phần xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hạnh phúc.